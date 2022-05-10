Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar - Son Dakika
Üye Girişi

Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar

10.05.2022 22:28
Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Gezi Davası'nda verilen cezalara karşı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) önünde başlatılan "Adalet Nöbeti"ne katılıp açıklamalar yaptı.

Gezi Davası kapsamında iş insanı Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer sanıkların 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından TMMOB İstanbul Şubesi'nde başlatılan "Adalet Nöbeti" sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün tutulan nöbete katılarak açıklamalar yaptı.

"KENTE SAHİP ÇIKTIKLARI İÇİN CEZALANDIRILDILAR"

Kaftancıoğlu, "Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar. Bu nedenden ötürü de şu anda cezaevinde tutsaklar. Arkadaşlarımız olduğu için, sadece o arkadaşlarımızın hukukunu korumuyoruz. 'Arkadaşlarımız' diyorum ama hiçbirini tanımıyor da olabilirim. Bizler bu kentte yaşayan, kentin hakkını ve halkını koruyan, kollayan kişiler olarak haklı mücadele verirken haksız, hukuksuz yere tutuklanan herkesin hukuk mücadelesinin yanında olacağımız için bugün buradayız. Ülkemizde ne yazık ki siyasallaştırılmış ve araçsallaştırılmış yargı eliyle, adliyelerde adaletin dağıtılmadığı, adliyelerde cezalandırılmanın yapıldığı gerçekliğini düşününce, adalet nöbetlerinde buluşmak durumunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

HUKUKSUZLUK GİDERİLİNCEYE KADAR DAYANIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

CHP'li başkan, "Bugün adalet nöbetinde, cezaevinde haksız yerde tutsak edilen arkadaşlarımıza yapılan hukuksuzluk giderilinceye kadar meslek odasının önünde devam eden adalet nöbetine, dayanışma ve destek ziyaretinde bulunuyoruz. Bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler hem haksız, hukuksuz yere tutsak edilen arkadaşlarımızın aileleriyle dayanışmaya hem arkadaşlarımızın meslek örgütleriyle dayanışmaya devam edeceğiz. Bu hukuksuzluklar sadece bu arkadaşlarımızla ilgili değil. Bu şekilde mağdur edilen, tanıdığımız ya da tanımadığımız bütün mağduriyetler giderilinceye kadar, yani uzun lafın kısası hukukun üstünlüğü yeniden tesis edilinceye hep birlikte bu mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

NÖBETLERİ DESTEKLEYELİM Kİ BİZDEN SONRA HİÇ KİMSE BU SÜREÇLERİ YAŞAMASIN

Açıklamalarına devam eden Kaftancıoğlu, "Hakkın, hukukun yanında olan, vicdanında Gezi Davası tutsaklarına verilen cezayı bir şekilde ölçüp tarttığında ne derece vicdansızlık olduğunu hisseden, hukuksuzluk olduğu zaten âşikar da bütün kişilere, kadınlara, kurumlara sesimizin ulaştığı herkese bir çağrıda bulunmak istiyorum. Vicdanınızla birlikte, adliyelerde dağıtılmayan yargıyı adalet nöbetleriyle destekleyelim ki bu süreçleri bizden sonra hiç kimse yaşamasın." dedi.

YORUMLAR
500
Kaftancıoğlu, Gezi Mahkumiyetlerine Karşı 'Adalet Nöbetinde': 'Hukukun Üstünlüğü Yeniden Tesis Edilene Kadar Mücadeleye Devam Edeceğiz' Kaftancıoğlu, Gezi Mahkumiyetlerine Karşı 'Adalet Nöbetinde': 'Hukukun Üstünlüğü Yeniden Tesis Edilene Kadar Mücadeleye Devam Edeceğiz'

Canan Kaftancıoğlu, Osman Kavala, Tmmob, CHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar - Son Dakika


Son Dakika
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:36 Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
22:10 Bakan Soylu, sığınmacılar hakkında kendisine "Günaydın" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
21:48 Bakan Nebati, Erdoğan'ın açıklamasından sonra konut fiyatlarını yükselmesi hakkında konuştu: İlgili adımları atacağız, asla müsamaha göstermeyeceğiz
21:46 Müzik yasağı saatinin 01.00'e uzatılması tartışmalara neden oldu! Tepkiler arka arkaya geldi
21:16 Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 23:00:08. #1.13#
SON DAKİKA: Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement