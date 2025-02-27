Kahire'de Ateşkes Görüşmeleri Başladı

Politika

İsrail ve Hamas arasında ateşkesin ikinci aşamasına dair görüşmeler Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta uygulanmaya başlayan üç aşamalı ateşkes süreci devam ediyor. Mısır Devlet Enformasyon Servisi, İsrail ve Hamas arasında ateşkesin ikinci aşamasına dair görüşmelerin Mısır'ın başkenti Kahire'de başladığını duyurarak, görüşmelerde Gazze Şeridi'ne ulaştırılan insani yardımların kapasitesinin artırılmasına yönelik yolların da ele alındığını aktardı. - KAHİRE