Kahramanmaraş İmar Planları Bilimsel Raporlara Göre Revize Edilecek

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Şehrimizin batısında, şehir merkezinde ve şehrimizin doğusunda fay hattı sebebiyle uygun olmayan alan ilan edilen bölgelerde deprem üretme potansiyeli görülmedi ve gerekli tedbirler alınarak yapılaşma yapılabilecek. Şehrimizin güneyinde, yapılaşmanın olmadığı bölgede ise sakınım bandı oluşturulacak. Şehrimizin geleceği için büyük önem taşıyan bu çalışmayla imar planlarımızı bilim insanlarımızın raporuna göre revize edeceğiz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Görgel, Bakan Kurum ile bir araya geldi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal ve Mevlüt Kurt ile bakanlık yetkililerinin de yer aldığı toplantıda, yeni Kahramanmaraş'ın imar ve inşası noktasında yürütülen ve planlanan yatırımlar değerlendirildi. Toplantıda Bakan Murat Kurum, uygun olmayan alanlara ilişkin son gelişmeleri de paylaştı.

"Yerleşime Uygunluk Durumları Netleşti"

Uygun olmayan alanlara ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Kahramanmaraş Mikro Bölgeleme Etüt Raporumuzu bilimsel çalışmalar eşliğinde tamamladık. Çalışmalar sırasında hendekler kazdık, numuneler aldık. Londra'daki laboratuvara gönderdik, sonuçlarımız geldi ve bu sonuçlara göre bölgede yerleşime uygunluk durumlarını artık net olarak belirlemiş olduk. Kahramanmaraş fay zonlarından bazılarında deprem üretme potansiyeli bulunmadığı, dolayısıyla fay sakınım zonu konulmasına gerek olmadığı sonucuna vardık. Bu çerçevede, bu alanları uygun olmayan alan tanımı yerine önlemli alan olarak yeniden düzenledik. Kentin güneyinden geçen fay segmentinde deprem üretme potansiyeli tespit edilmiştir. 70 metre genişliğinde fay sakınım bandı bırakılmıştır. Sonuç olarak mikro bölgeleme etüt raporunda belirtilen yerleşime uygunluk durumları göz önüne alınarak belediyemizce imar planı revizyonları yapılacak plan kararı ve gerekli önlemler doğrultusunda yapılaşmaya gidilebilecek" diye konuştu.

"İmar Planlarımızı Bilim İnsanlarımızın Raporuna Göre Revize Edeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Görgel, "Milletvekillerimizle birlikte Bakanımız Sayın Murat Kurum'u ziyaret ederek şehrimize dair istişare ve değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Bakanımız mikro bölgeleme etüt raporunu bizler ve vatandaşlarımızla paylaştı. Şehrimizin batısında, şehir merkezinde ve şehrimizin doğusunda fay hattı sebebiyle uygun olmayan alan ilan edilen bölgelerde deprem üretme potansiyeli görülmedi ve gerekli tedbirler alınarak yapılaşma yapılabilecek. Şehrimizin güneyinde, yapılaşmanın olmadığı bölgede ise sakınım bandı oluşturulacak. Şehrimizin geleceği için büyük önem taşıyan bu çalışmayla imar planlarımızı bilim insanlarımızın raporuna göre revize edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ