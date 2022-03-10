Kahramanmaraş modeli gündemde - Son Dakika
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Kahramanmaraş modeli gündemde

10.03.2022 18:09
Kahramanmaraş modeli gündemde

Ankara'da özel halk otobüsü esnafı motor kapatırken, Kahramanmaraş'ın Türkiye'ye örnek olan destek modeli gündeme geldi.

Ankara'da özel halk otobüsü esnafı motor kapatırken, Kahramanmaraş'ın Türkiye'ye örnek olan destek modeli gündeme geldi. Başkan Hayrettin Güngör, "Özel halk otobüsü esnafımıza aylık 5 bin 500 TL destek sağlıyoruz. İlave olarak aylık akaryakıt fiyat farkını ödemesi de gerçekleştiriyoruz" dedi.

Ankara'da özel halk otobüsü esnafının sefere çıkmayacağını açıklaması, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamayla vatandaşları özel araçlarını kullanmaya davet etti ve çözüm arayışlarının sürdüğünü belirtti.

Pandemiden bu yana Kahramanmaraş'ta ise özel halk otobüsü esnaflarına yönelik Türkiye'ye örnek bir uygulama sürdürülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ankara Büyükşehir için çözüm Kahramanmaraş Modeli. Esnafımıza aylık 5 bin 500 TL destek sağlıyoruz. Bunun yanı sıra aylık akaryakıt fiyat farkı ödemesi de gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde faaliyet gösteren özel halk otobüsü esnafı Kahramanmaraş'ta bir araya gelmişti. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) ve Ankara Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, "Tüm şehirlerde esnafımızın yaşadığı sorunları konuşurken Kahramanmaraş'ta işlerin biraz daha farklı olduğuna şahit olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'ün şoför esnafımıza vermiş olduğu destek gerçekten bizleri çok memnun etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin şoför esnafına sağlamış olduğu destekleri diğer illerimizde de anlatıyoruz. Kahramanmaraş bu konuda tüm Türkiye'ye güzel bir örnek oldu" ifadelerini kullanmıştı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş modeli gündemde
Kahramanmaraş modeli gündemde
Kahramanmaraş modeli gündemde
Kahramanmaraş modeli gündemde

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Kahramanmaraş, Halk Otobüsü, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kahramanmaraş modeli gündemde - Son Dakika


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