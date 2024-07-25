Kahramanmaraş'ta Hastane Projeleri Tamamlanamıyor

Politika

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş'ta hastane projelerinin kağıt üstünde kaldığını, bu yıl şubat ayında bitmesi gereken Merkez Acil Durum Hastanesinin henüz tamamlanmadığını, proje çalışması tamamlama tarihi Aralık 2023 olan Şehir Hastanesinin projesini henüz görmediklerini söyledi.

Karatutlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Şanlıurfa'da katıldığı İl Koordinasyon Toplantısı'nda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın koordinasyon masasına alınmadığını belirterek, kendisinin de seçilmiş bir milletvekili olarak Kahramanmaraş'ta hiçbir koordinasyon toplantısına çağrılmadığını dile getirdi.

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş merkezde hastanelerin de yıkıldığını hatırlatan Karatutlu, hastane projelerinin kağıt üzerinde kaldığını kaydetti.

İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Merkez Acil Durum Hastanesinin bu yıl şubat ayında bitmesi gerekirken, henüz tamamlanmadığını, Kahramanmaraş Şehir Hastanesinin ise proje çalışmalarını tamamlama tarihinin Aralık 2023 olmasına rağmen henüz projeyi görmediklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Kahramanmaraş'ı son ziyaretinde, Kahramanmaraş Merkez Acil Durum Hastanesinin bu yıl aralık ayında biteceğini açıkladığını kaydeden Karatutlu, "Görelim, Aralık 2024'te bitirebilecekler mi?" dedi.