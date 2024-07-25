Kahramanmaraş'ta Hastane Projeleri Tamamlanamıyor - Son Dakika
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Politika

Kahramanmaraş'ta Hastane Projeleri Tamamlanamıyor

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş'ta hastane projelerinin kağıt üzerinde kaldığını ve tamamlanamadığını belirtti. Merkez Acil Durum Hastanesi'nin bitmesi gereken tarih olan şubat ayında hala tamamlanmadığını ve Şehir Hastanesi projesinin ise henüz görülmediğini ifade etti. Karatutlu, Kahramanmaraş'ta hiçbir koordinasyon toplantısına çağrılmadığını da dile getirdi.

25.07.2024 13:11
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DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş'ta hastane projelerinin kağıt üstünde kaldığını, bu yıl şubat ayında bitmesi gereken Merkez Acil Durum Hastanesinin henüz tamamlanmadığını, proje çalışması tamamlama tarihi Aralık 2023 olan Şehir Hastanesinin projesini henüz görmediklerini söyledi.

Karatutlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Şanlıurfa'da katıldığı İl Koordinasyon Toplantısı'nda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın koordinasyon masasına alınmadığını belirterek, kendisinin de seçilmiş bir milletvekili olarak Kahramanmaraş'ta hiçbir koordinasyon toplantısına çağrılmadığını dile getirdi.

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş merkezde hastanelerin de yıkıldığını hatırlatan Karatutlu, hastane projelerinin kağıt üzerinde kaldığını kaydetti.

İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Merkez Acil Durum Hastanesinin bu yıl şubat ayında bitmesi gerekirken, henüz tamamlanmadığını, Kahramanmaraş Şehir Hastanesinin ise proje çalışmalarını tamamlama tarihinin Aralık 2023 olmasına rağmen henüz projeyi görmediklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Kahramanmaraş'ı son ziyaretinde, Kahramanmaraş Merkez Acil Durum Hastanesinin bu yıl aralık ayında biteceğini açıkladığını kaydeden Karatutlu, "Görelim, Aralık 2024'te bitirebilecekler mi?" dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kahramanmaraş'ta Hastane Projeleri Tamamlanamıyor - Son Dakika

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