Kahramanmaraş'ta Sağlık ve Su Sorunları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kahramanmaraş'ta Sağlık ve Su Sorunları

Kahramanmaraş\'ta Sağlık ve Su Sorunları
18.08.2025 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş'ta sağlık hizmetleri ve su sorunlarının çözüme kavuşturulmadığını belirtti.

Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, şehrinde sağlık hizmetlerine erişim ve su sorunu yaşandığını ileri sürdü.

Karatutlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta sağlık hizmetine erişimde sorunlar yaşandığını belirtti.

Depremden sonra geçen 2,5 yılda poliklinik hizmetlerine ulaşmakta vatandaşların zorluk yaşandığını kaydeden Karatutlu, "Sağlık hizmetinin yüzde 90'ı ayaktan tedavi. Siz ısrarla yataklı tedavi kurumları açmanın derdine düştünüz. Biz hala basit muayene olmanın yollarını arıyoruz. 2,5 yılda yanık tedavi merkezini açamadınız. Vatandaşlar, komşu şehirlerde yanık tedavi hizmeti almanın peşindeler." diye konuştu.

Kahramanmaraş'taki sağlık personeli atamalarının da yetersiz olduğunu ileri süren Karatutlu, "En temel sağlık hizmetini Kahramanmaraş alamıyor." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş'ta içme, sulama ve kullanma suyuna erişimde sorunlar yaşadığını kaydeden Karatutlu, "Depremde hükümet üst yapıyı yaptı. Ama altyapı yapılmadı. Borularda kaçak var. Kahramanmaraş'ın su sorununa acil önlem alınması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

İrfan Karatutlu, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Milletvekili, Politika, Sağlık, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Kahramanmaraş'ta Sağlık ve Su Sorunları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar
İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe’de faturayı tek bir kişiye kesti İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe'de faturayı tek bir kişiye kesti
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı yeni teklife Benfica’dan dakikalar içinde cevap Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı yeni teklife Benfica'dan dakikalar içinde cevap
Tilki ve Kedi Saldırısı Tilki ve Kedi Saldırısı

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
12:25
Bahçeli’nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu’nun aracının önünü kestiler
Bahçeli'nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu'nun aracının önünü kestiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 13:31:28. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Sağlık ve Su Sorunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.