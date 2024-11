Kahta Belediye Başkanı Hallaç, Muhtarlarla İstişare Toplantısı Düzenledi

Politika

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi.

Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katıldığı istişare toplantısında, mahalle muhtarlarının taleplerini dinleyerek not alan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, her zaman muhtarlarla dayanışma içerisinde olacaklarını söyledi.

Muhtarlarla düzenli olarak bir araya gelmeye ve iş birliğini güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Hallaç, "Muhtarlarımız, mahallelerimizin nabzını tutan en önemli yerel yönetim temsilcileridir. Onların görüşleri ve talepleri bizim için çok değerli. Bu tür buluşmalarla hem yapılan hizmetleri anlatma hem de mahallelerimizin ihtiyaçlarını doğrudan öğrenme fırsatı buluyoruz. Amacımız, Kahta'yı hep birlikte daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmektir" dedi.

Memlekete hizmet yolunda birlikte çalışmanın öneminin vurgulandığı istişare toplantısında, her mahallenin farklı sorunları ve talepleri olduğunu ifade eden Başkan Hallaç, "Göreve geldiğimiz günden itibaren her mahallemize eşit hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Bunu yaparken de muhtarlarımızın görüş ve önerilerini dinleyerek ortak akıl çerçevesinde yapıyoruz. Rabbim hep birlikte Kahta'mıza hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN