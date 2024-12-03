Kahta Belediye Başkanı Hallaç'tan Dünya Engelliler Günü Mesajı - Son Dakika
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Politika

Kahta Belediye Başkanı Hallaç'tan Dünya Engelliler Günü Mesajı

Kahta Belediye Başkanı Hallaç\'tan Dünya Engelliler Günü Mesajı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda engelli bireylerin toplumsal hayatta daha fazla yer alması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hallaç, engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek için projelere devam edileceğini vurguladı.

03.12.2024 14:29  Güncelleme: 14:31
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Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Engellilerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Belediye Başkanı Hallaç, engelli bireylerin toplumsal hayatta daha fazla yer almasını hedeflediklerini söyledi.

Başkan Hallaç mesajında, " Engelli bireylerin toplumsal hayata daha aktif katılabilmesi için belediye olarak çeşitli projeler gerçekleştirdik. Bu kapsamda, fiziksel erişilebilirlikten sosyal destek programlarına kadar birçok alanda çalışmalar sürdürüyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Onların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal hayata katılımlarını artırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Engelli Vatandaşlarımızın eve hapsolmaması, dışarıda rahatça dolaşabilmesi için manuel araba, akülü araba, yürüteç ve koltuk altı değnekler dağıtmaya devam ediyoruz. Ayrıca engelli merdiven kullanmakta zorlanan vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla ana hizmet binasına asansör sistemini kurduk. Engelli bireylerimize daha duyarlı ve empatiyle yaklaşmak hepimizin görevidir. Her bir vatandaşımızın, engelli bireylerin haklarını gözeten bir anlayışla hareket etmesi toplumsal dayanışmamızın bir göstergesidir" dedi.

Kahta Belediyesi'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar arasında rampalı kaldırımların yaygınlaştırılması, engelli bireylere yönelik istihdam projeleri ve sosyal etkinliklerin bulunduğunu hatırlatan Hallaç, bu tür projelerin artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Başkan Hallaç, Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli bireylere ve ailelerine sevgi, saygı ve dayanışma mesajı göndererek, her zaman yanlarında olduklarını belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kahta Belediye Başkanı Hallaç'tan Dünya Engelliler Günü Mesajı - Son Dakika

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