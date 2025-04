Kahta Belediye Başkanı Öğrencileri Ağırladı

Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Zini- Abdullah Aslan Anaokulu'nun minik öğrencilerini halkın makamında ağırladı.

Öğretmenleri eşliğinde belediye binasını ziyaret eden öğrenciler, Başkan Hallaç'la tanışmanın heyecanını yaşarken, ziyaret boyunca keyifli ve renkli anlar yaşandı. Belediye binasına coşkulu bir şekilde gelen öğrenciler, ilk olarak belediye personeli tarafından karşılandı. Ardından başkanlık makamına alınan minikler, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ile samimi bir buluşma gerçekleştirdi. Başkan Hallaç, öğrencilerle tek tek ilgilenerek sıcak ve içten bir sohbet ortamı oluşturdu. Ziyaret sırasında öğrenciler, merak ettikleri soruları Başkan Hallaç'a yöneltme fırsatı buldu.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Çocuklarımızın o saf ve içten gülümsemeleri her şeye değer. Onları ağırlamak bizler için büyük bir mutluluk. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza her zaman sahip çıkmalı, onları en iyi şekilde desteklemeliyiz. Bizler sadece altyapı ve üstyapı hizmetleriyle değil; çocuklarımızın yüzünü güldürmekle, onların hayallerine dokunmakla da sorumluyuz. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda belediye tarafından minik misafirlere çeşitli hediyeler takdim edildi. Öğrenciler, bu özel günü hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirerek belediyeden mutlu bir şekilde ayrıldı. - ADIYAMAN