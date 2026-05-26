Başkan Hallaç: "Kurban Bayramı hazırlıklarımız tamamlandı"

26.05.2026 19:33  Güncelleme: 19:34
Adıyaman Kahta Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince ulaşım, temizlik, güvenlik ve mezarlık ziyaretleri gibi alanlarda vatandaşların huzurlu bir tatil geçirmesi için tüm önlemleri aldı. Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ücretsiz ulaşım, kurban poşeti dağıtımı ve denetimlerin süreceğini açıkladı.

Adıyaman Kahta Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince vatandaşların huzurlu ve güvenli bir tatil geçirebilmesi amacıyla gerekli tüm tedbirleri aldı.

Ulaşım, güvenli alışveriş, mezarlık ziyaretleri ve temizlik hizmetleri başta olmak üzere birçok alanda çalışmalarını sürdüren Kahta Belediyesi, vatandaşlara çeşitli kolaylıklar sunacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, bayram süresi boyunca belediye ekiplerinin ilçenin dört bir noktasında hizmet vereceğini, vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Başkan Hallaç, "Vatandaşlarımız Kurban Bayramı'nda kurban kesimlerini Kahta Belediyesi mezbahanesinde bayram boyunca gerçekleştirebilirler. Kurban Bayramı'nda çevre kirliliğinin önlenmesi, halkımızın kurbanlık et ve sakatatları muhafaza etmesi amacıyla kurban poşetleri cami müezzinlerine Arefe günü teslim edilecek. Bayram namazının ardından tüm camilerimizde kurban poşeti temin edilebilecektir. Kahta Belediyesine ait toplu taşıma araçları bayram süresi boyunca Kahta genelindeki tüm hatlarda Musa Peygamber mezarlığı dahil ücretsiz hizmet verecek. Kahta Belediyesi Beyaz Masa, Temizlik işleri, Zabıta müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri bayram süresince hizmet verirken, ibadethaneler mezarlıklar ve parklar bayrama hazır hale getirildi. İlçedeki mezarlıklarda, cami ve ilçenin dört bir yanında temizlik çalışması yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Kahta Belediyesi zabıta müdürlüğü personelleri mesaiye ara vermeden çalışmalarına devam edecek. Günlük rutin iş ve işlemlerini devam ettiren zabıta çalışanları yoğunlaşan bayram takvimi nedeniyle, pide fırınları, kasaplar, pastane ve tatlı salonlarını denetleyerek uygunsuz olan işyerleri hakkında uyarı ve işlemler uygulanıyor ve bayram süresince denetleme devam edecek. Vatandaşlardan gelebilecek şikayetlere anında müdahale edebilmek için 185 Beyaz masa hatımızdan istek, öneri ve şikayetlerini 7/24 bizlere ulaştırabilirler. Tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

