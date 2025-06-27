Kahta Belediyesi, Parklarda Yaz Bakımına Devam Ediyor

- Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, vatandaşların yaz aylarında park ve yeşil alanlarda daha konforlu ve huzurlu vakit geçirebilmeleri amacıyla ilçedeki tüm parklarda temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kahta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; ilçe genelinde parkların genel temizliği yapılırken, çocuk oyun grupları, banklar, Kamelyalar, yürüyüş yolları ve aydınlatma sistemleri titizlikle gözden geçiriliyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Vatandaşlarımızın yaz aylarında parklarımızda güvenle, rahat ve keyifle zaman geçirebilmeleri bizim önceliğimizdir. Bu doğrultuda tüm parklarımızda kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları ekiplerimiz tarafından aralıksız şekilde sürdürülmektedir. İlçemizin her köşesinde daha yaşanabilir, daha temiz ve daha modern bir çevre oluşturmak adına çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi. - ADIYAMAN