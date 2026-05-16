Kahta'da Gençlik Haftası Yürüyüşü
Kahta'da Gençlik Haftası Yürüyüşü

Kahta\'da Gençlik Haftası Yürüyüşü
16.05.2026 20:32  Güncelleme: 20:40
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında gençlik yürüyüşü düzenlendi.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve gençlerin katılımıyla Gençlik Haftası kapsamında gençlik yürüyüşü düzenlendi. İlçe merkezinde başlayan ve Kaymakamlık binası önüne kadar devam eden yürüyüşte, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde Gençlik Haftası'nın coşkusu hep birlikte yaşandı. Ellerinde bayraklarla yürüyen gençler, renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlikle ilgili konuşan Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın; "Gençler, Türkiye'nin geleceği değil, bugünüdür" sözünü hatırlatarak, gençlerin enerjisine, heyecanına ve hayallerine inandıklarını ifade etti. Başkan Hallaç, gençlerle birlikte yürümeye ve Kahta'yı gençlerin fikirleriyle geleceğe taşımaya devam edeceklerini belirtti.

Birlik, kardeşlik ve umut dolu atmosferde gerçekleşen yürüyüşün ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek ile öğrenciler, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ı makamında ziyaret ederek çiçek takdiminde bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, Son Dakika

