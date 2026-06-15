Başkan Hallaç: "Teknolojiyi hizmete dönüştürüyoruz" - Son Dakika
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Başkan Hallaç: "Teknolojiyi hizmete dönüştürüyoruz"

Başkan Hallaç: "Teknolojiyi hizmete dönüştürüyoruz"
15.06.2026 15:07  Güncelleme: 15:09
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde belediye, halk sağlığını korumak için Millet Bahçesi'nde drone destekli ilaçlama çalışması yaptı. Başkan Hallaç, teknolojiyle daha hızlı ve etkili hizmet sunduklarını belirtti.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, ilçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik ilaçlama çalışmalarını modern teknolojilerden yararlanarak sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, ilçenin önemli sosyal yaşam alanlarından biri olan Millet Bahçesi'nde dron destekli ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, teknolojiyi belediye hizmetlerinde etkin şekilde kullanarak vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Başkan Hallaç, yaptığı açıklamada, "Halk sağlığını korumaya yönelik ilaçlama çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şehrimizin önemli yaşam alanlarından biri olan Millet Bahçemizde ilaçlama çalışmalarını drone desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Böylece hem daha hızlı hem de daha etkili sonuçlar elde ediyoruz" dedi.

Vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememek adına çalışmaların sabahın erken saatlerinde ve bahçenin yoğun kullanılmadığı zaman dilimlerinde yapıldığını ifade eden Hallaç, teknolojinin sunduğu imkanlardan en verimli şekilde yararlandıklarını kaydetti.

Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Kahta için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Başkan Hallaç, "Hemşehrilerimizin huzuru ve sağlığı için şehrimizin her noktasında gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Hallaç: 'Teknolojiyi hizmete dönüştürüyoruz' - Son Dakika

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