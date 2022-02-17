Üye Girişi
Kahta'da su kullanım bedelinde KDV indirimi - Son Dakika

Kahta'da su kullanım bedelinde KDV indirimi

17.02.2022 12:23
Kahta'da su kullanım bedelinde KDV indirimi

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, su kullanımındaki KDV oranını yüzde 8'den 1'e düşürdüğünü duyurdu.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, su kullanımındaki KDV oranını yüzde 8'den 1'e düşürdüğünü duyurdu.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yaptığı açıklamada, "Enflasyonla mücadele kapsamında Kahta Belediyesi, su fiyatlarında KDV oranını yüzde 1'e düşürdük. Belediyenin aldığı bu karar ile vatandaşlar Kahta'da suyun tonunu yüzde 7 oranında daha az ödemiş olacak. 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mesken, iş yeri, inşaat başta olmak üzere tüm abone türlerinde yeni fiyat uygulanmaya başlandı. "dedi. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500

İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman, Kahta, su, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kahta'da su kullanım bedelinde KDV indirimi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:19 Ukrayna hava topuyla saldırmıştı, Rusya yanıt verdi! Savaş ihtimali her geçen dakika artıyor
12:16 17 Şubat 2022 Perşembe günü yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 825 liradan işlem görüyor
12:14 FETÖ şüphelisi, dolabın arkasında gizlenebileceğini düşünüyordu! İşte böyle yakalandı
12:10 Yaşamını yitiren Arif Şentürk'ün son görüntüsü ortaya çıktı
12:08 Sadettin Saran: En büyük hayalim Fenerbahçe başkanı olmak! Özat: Kongrede aday değil, Fenerbahçe başkanıdır
11:58 Sıla, köyünde toprağa veriliyor! İmam nikahlı eşi öldürmüştü!
11:56 Türkiye'nin dış borcu 171,6 milyar dolar! Bir yıl içinde ödenmesi gerekiyor
11:56 Artık kravat takarak, takım elbise giyerek kurtulamayacaklar! Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimine son veriliyor
11:44 Kuruluş Osman'da dün akşam neler oldu? Osman Bey, Gündüz Bey'e engel olabildi mi?
11:41 Yüzüğün fiyatı evlenme teklifinin önüne geçti! Oğuzhan Koç bonkör çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 12:29:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kahta'da su kullanım bedelinde KDV indirimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement