Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, İsmail Heniyye'ye yapılan suikaste tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, İsmail Heniyye'ye yapılan suikaste tepki gösterdi

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, İsmail Heniyye\'ye yapılan suikaste tepki gösterdi

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yapılan suikaste tepki göstererek, saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti. İşeri, Gazze'deki durumu da eleştirerek, Filistin halkına ve Özgür Filistin davası için destek veren herkese sabır ve başsağlığı diledi.

31.07.2024 12:59
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Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yapılan suikaste tepki gösteren Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.

İnsanlığın Gazze'deki utanç verici tabloya sessiz kaldığını belirten Cemiyet Başkanı Mustafa İşeri, Filistin halkına ve Özgür Filistin davası için yüreği yanan bütün insanlara sabır ve başsağlığı diledi.

Başkan Mustafa İşeri, "Tüm dünyanın gözü önünde soykırıma uğrayan Gazze'nin yiğit evladı İsmail Haniye, onurlu Gazze mücadelesinde dört oğlu, dört torunu ve kız kardeşini şehit vermişti. Hamas Lideri İsmail Haniye'nin siyonist İsrail tarafından Tahran'da, şehit edildiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. İsmail Haniye, halkın seçimiyle göreve gelen ilk hükümet başkanıydı. Allah, İsmail Haniye'ye çocuklarının ve torunlarının şehadetini görmeyi nasip etti. Bugün ise Haniye'nin kendisine güzel bir sonla şehadet nasip oldu. Tabi insanlık da Gazze'deki utanç verici tabloya sessiz kalıyor. Tüm Filistin halkına ve Özgür Filistin davası için yüreği yanan bütün insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum. Ümmetin başı sağ olsun" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, İsmail Heniyye'ye yapılan suikaste tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, İsmail Heniyye'ye yapılan suikaste tepki gösterdi - Son Dakika
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