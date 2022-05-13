Kahta'nın işlek caddelerinde kaldırım çalışmaları başladı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi kaldırımı olmayan işlek caddelerde alt yapı ve kaldırım çalışmalarına başladı.

İlçede devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleye Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, alt yapı sorunlarının tek tek çözülmesi için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Başkan Turanlı: "İlçemizin işlek ve kaldırımı olmayan caddelerimizde, kaldırım yapım çalışmalarına başladık. Halkımızın mağdur olmaması için ilçemizin işlek ve kaldırımı olmayan, Güney-Batı çevre yolumuzun bağlantısı olan Bayraktar Mahallesi Gazi Caddemizde alt yapı ve kaldırım yapım çalışmalarına başladık. Allah'ın izniyle alt yapı ve kaldırım yapım çalışmalarımızın tamamlanmasıyla caddemize sathi asfalt serimi yapılacaktır. İlçemizdeki alt yapı sorunlarının tek tek çözülmesi için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi. - ADIYAMAN