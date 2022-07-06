Kahta Nissibi Yolu yıl sonunda hizmete giriyor - Son Dakika
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Kahta Nissibi Yolu yıl sonunda hizmete giriyor

06.07.2022 20:07

Kahta Nissibi Yolu yıl sonunda hizmete giriyorKahta arasındaki duble yol çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, yolun bu yıl sonunda hizmete gireceğini söyledi.

Kahta Nissibi Yolu yıl sonunda hizmete giriyor

ADIYAMAN Nissibi-Kahta arasındaki duble yol çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, yolun bu yıl sonunda hizmete gireceğini söyledi.

Kahta Çayı üzerinde kurulun ve bitme aşamasına gelen yeni Kahta Çayı Köprüsü'nün üzerinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Milletvekili Ahmet Aydın, Kahta-Nissibi yolunun, yıl sonuna kadar hizmete gireceğini söyledi.

Kurulduğu gün itibari ile Türkiye'nin üçüncü büyük asma köprüsünün bölgede kurulduğunu vurgulayan Milletvekili Aydın, "Şuanda Kahta-Nissibi yolunun, Kahta Çayı üzerindeki devam eden ve bitmek üzere olan yeni Kahta Çayı Köprüsü'nün üzerindeyiz. 238 metre uzunluğunda olan çok geniş çaplı adeta otoban standardında olan bu yolun inşaat çalışmalarını yakından takip ediyoruz

Müteahhit firma ile de görüştük. Buradaki çalışanlar da sağ olsun gayret ediyorlar. Şuan da hedefimiz bu yol üzerinde özellikle Nissibi Yolu üzerinde Kahta ile Narince arasını 9 km kısaltacak olan şu güzergahın yıl sonu itibariyle hizmete açılmasıdır. Bu anlamda yüklenici firmayla görüştük. Bakanımızın, genel müdürümüzün ve bölge müdürümüzün yakın takipleri var. Bizde çok yakından takip ediyoruz. Burada arkadaşlarla birlikte harıl harıl çalışan makinalar var. Bütün enerjilerini buraya yüklemişler. İnşallah yıl sonu itibariyle hedefimiz burayı bitirip, şu Nissibi-Kahta yolunda özellikle 9 km kısaltmayı sağlayarak hem ekonomi açıdan hem de yol ve trafik güvenliği açısından tasarruf sağlayacak olan güzergahı açmak. Tabi Nissibi Yolu ve Nissibi Körpüsü'yle birlikte doğuyu batıya birleştiren bir köprü. Aynı zamanda da 'gönül köprüsü' olarak adlandırıyoruz. Burası çıkmaz sokaktı. Burası kör noktaydı. Ama hamdolsun Türkiye'nin o gün itibariyle üçüncü büyük asma köprüsünü buraya yaptık. Tıpkı Türkiye gibi, Türkiye şuanda kuzeyden güneye doğudan batıya bir taraftan enerji koridoru, bir taraftan demir ağlarla örülüyor. Öbür taraftan tamamen iletişimin sağlandığı dünyanın bir kavşak merkezi haline gelmiş pozisyonda.

Biz Adıyaman'ı da bölgenin kavşağı haline getirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan devam eden hızlı tren projemiz var. Proje olarak çok ciddi bir aşamaya geldik. Yakın zamanda inşallah projesi tamamlanacak akabinde yapım süreçlerinde hep beraber inşallah takip ederiz.

Tabi uzun vadeli bir iş, kısa vadede olacak bir şey değil bu. Akabinde şuanda bir taraftan sadece bu bölgede Kahta-Nissibi Yolu, Narince- Akıncılar yolumuz, Narince- Gerger yolu ve yine Sincik-Damlacık-Kahta arasındaki güzergah. Bu dört ana güzergahta harıl harıl makinalar çalışıyor. İnşaat firmalarımız devam ediyor. Yol yapım çalışmalarımız hızla ilerliyor. Yapılan çalışmalarla birlikte bölge hem tarihi, turistik bir bölge hem de bir cazibe merkezi, bir ekonomi merkezi haline gelecek" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kahta Nissibi Yolu yıl sonunda hizmete giriyor - Son Dakika

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