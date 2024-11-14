Kahverengi Kokarca ile Topyekun Mücadele - Son Dakika
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Politika

Kahverengi Kokarca ile Topyekun Mücadele

Lütfi Bayraktar, kahverengi kokarcanın tarımda oluşturduğu zarara karşı topyekun mücadele çağrısında bulundu.

14.11.2024 20:19
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AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadelenin, sadece devlet veya vatandaş eliyle değil, topyekun yapılması gerektiğini söyledi.

Bayraktar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kahverengi kokarcanın, bir tarım zararlısı ve birçok bitkiden beslenen istilacı bir tür olduğunu anlattı.

Kahverengi kokarcanın, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en büyük tarım zararlısı olduğuna işaret eden Bayraktar, bu zararlıya karşı mücadelenin kolay olmadığına dikkati çekti. Kahverengi kokarcanın, en büyük zararı, fındık üretimi yapılan bölgelerde verdiğini belirten Bayraktar, "Kahverengi kokarca, ciddi anlamda fındık veriminin düşmesine neden olan bir zararlıdır. Mücadele sadece devlet eliyle ya da vatandaş eliyle değil, topyekun yapılmalı." diye konuştu.

Bayraktar, hükümetin, kahverengi kokarca zararlısına karşı attığı adımları sıralarken, "2023 yılında hükümetimiz, Bakanlık aracılığıyla Kahverengi Kokarca Eylem Planı'nı uygulamaya başlamış; 2024 yılında Kahverengi Kokarca ile Mücadele Seferberliği başlatılmıştır. Kamu spotları hazırlanmış, 35 ilde 196 ilçede takip sistemi kurulmuş, 121 bin 561 üreticiye bilgilendirme yapılmış. Fındıkta, kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında 4'ü kimyasal olmak üzere 5 ürün ruhsatlandırılmış. 81 ilde tedbirler alınmaya başlanmış." ifadelerini kullandı.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu da hatırlatan AK Parti'li Bayraktar, 2024 yılında 207 bin samuray arısının, bu zararlının bulunduğu alanlara salındığını; gelecek yıl ise 1 milyon samuray arısı üretiminin planlandığını ve söz konusu alanlara salınacağını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kahverengi Kokarca ile Topyekun Mücadele - Son Dakika

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