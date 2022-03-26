Kamplarda Geçen 7 Yıl: Yemen'deki İç Savaşın Kurbanları İçin Yaşam - Son Dakika
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Kamplarda Geçen 7 Yıl: Yemen'deki İç Savaşın Kurbanları İçin Yaşam

26.03.2022 16:53
Kamplarda Geçen 7 Yıl: Yemen'deki İç Savaşın Kurbanları İçin Yaşam

SANA, 26 Mart (Xinhua) — Yemen, İran'ın desteklediği Husi milislerinin birkaç kuzey vilayetinin kontrolünü ele geçirdiği ve Suudi Arabistan'ın desteklediği Yemen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur el-Hadi yönetimini başkent Sana'dan zorla çıkardığı 2014 yılının sonlarından bu yana bir iç savaş batağında bulunuyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, Yemen hükümetini desteklemek amacıyla 26 Mart 2015'te ülkeye müdahale […]

SANA, 26 Mart (Xinhua) — Yemen, İran'ın desteklediği Husi milislerinin birkaç kuzey vilayetinin kontrolünü ele geçirdiği ve Suudi Arabistan'ın desteklediği Yemen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur el-Hadi yönetimini başkent Sana'dan zorla çıkardığı 2014 yılının sonlarından bu yana bir iç savaş batağında bulunuyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, Yemen hükümetini desteklemek amacıyla 26 Mart 2015'te ülkeye müdahale etti.

Kamplarda Geçen 7 Yıl: Yemen'deki İç Savaşın Kurbanları İçin Yaşam
Yemen'in başkenti Sana yakınlarında ülke içinde yerlerinden edilmiş insanlar için kurulan Dharawan kampında oynayan çocuklar, 25 Mart 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Kamplarda Geçen 7 Yıl: Yemen'deki İç Savaşın Kurbanları İçin Yaşam
Yemen'in başkenti Sana yakınlarında ülke içinde yerlerinden edilmiş insanlar için kurulan Dharawan kampında bir çadırı onarmaya çalışan insanlar, 25 Mart 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Kamplarda Geçen 7 Yıl: Yemen'deki İç Savaşın Kurbanları İçin Yaşam
Yemen'in başkenti Sana yakınlarında ülke içinde yerlerinden edilmiş insanlar için kurulan Dharawan kampında yıkık dökük barınağın önündeki çocuklar, 25 Mart 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Kamplarda Geçen 7 Yıl: Yemen'deki İç Savaşın Kurbanları İçin Yaşam
Yemen'in başkenti Sana yakınlarında ülke içinde yerlerinden edilmiş insanlar için kurulan Dharawan kampında oynayan çocuklar, 25 Mart 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Kamplarda Geçen 7 Yıl: Yemen'deki İç Savaşın Kurbanları İçin Yaşam

Yemen'in başkenti Sana yakınlarında ülke içinde yerlerinden edilmiş insanlar için kurulan Dharawan kampında su bidonunu taşıyan bir çocuk, 25 Mart 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Kamplarda Geçen 7 Yıl: Yemen'deki İç Savaşın Kurbanları İçin Yaşam
Yemen'in başkenti Sana yakınlarında ülke içinde yerlerinden edilmiş insanlar için kurulan Dharawan kampında bidona su dolduran bir çocuk, 25 Mart 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Kamplarda Geçen 7 Yıl: Yemen'deki İç Savaşın Kurbanları İçin Yaşam
Yemen'in başkenti Sana yakınlarında ülke içinde yerlerinden edilmiş insanlar için kurulan Dharawan kampında bir çadırın önünde oturan çocuklar, 25 Mart 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

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Togo Cumhuriyeti, Savaş, Yemen, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Kamplarda Geçen 7 Yıl: Yemen'deki İç Savaşın Kurbanları İçin Yaşam - Son Dakika
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