Kamu yatırımlarının merkezi Canik, inovatif projelerle öne çıkıyor

Samsun'un Canik ilçesi, merkezi ve yerel yönetim iş birliğiyle hayata geçirilen kamu yatırımları ve inovatif projelerle öne çıkıyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçenin kamu yatırımlarıyla Türkiye'nin parlayan merkezlerinden biri haline geldiğini belirterek, merkezi hükümet bütçesiyle yapılan Samsun Şehir Hastanesi'nin bölgeye büyük değer katacağını vurguladı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda yatırımlar ve projeler hakkında bilgiler veren Başkan Sandıkçı, gazetecilerin sorularını da cevapladı. Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda ilk önce merkezi yatırımlardan Samsun Şehir Hastanesi, Canik Hükümet Konağı, Polis Merkezi, İlçe Jandarma Merkezi, Millet Bahçesi, Şehr-i Bahçe Konutları, Fen Lisesi, Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi, Mert Irmağı Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi'nin yanı sıra belediye imkanlarıyla yapılan Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, Orman Okulu, Hanım Konakları, Gençlik Merkezi, Can Sofrası, 26 adet akıl ve zeka oyunu sınıfı, Sosyal Yaşam Merkezleri, Sıfır Atık Köyü, Halk Kütüphanesi, Doğal Yaşam Merkezi, Hayvan Bakımevi, Meslek Edindirme Kursları, Engelsiz Yaşam Parkı, Ters Ev, Sıfır Atık Marketi, Katı Atık Merkezi projeleri tanıtıldı.

"Samsun'da borcu olmayan tek belediyeyiz"

7 yıllık sürede araç filosunu 4 katına çıkarttıklarını ve 80 park yaptıklarını belirterek açıklamalarda bulunan Sandıkçı, "Bugün Samsun'da borcu olmayan tek belediyeyiz. Türkiye'de saygı duyulan belediyeler arasındayız ki aldığımız belediyenin ne durumda olduğunu biliyorsunuz. Bunu hiçbir zaman bir şikayet konusu olarak gündeme getirmedik. Eğer bu görevleri almışsak gereğini yapmamız gerekiyordu. Hamdolsun biz de bu kadarını ancak yapabildik. İnşallah kalan zamanda da başladığımız projeleri bitireceğiz. Benim tarzım biraz daha farklı. Ben bir şeyi söyleyince onu bitirmeden uyuyamıyorum, rahat edemiyorum" dedi.

"Avrupa'dan eksiğimiz yok, fazlamız var"

Türkiye'deki şehirlerin Avrupa şehirlerinin gerisinde olmadığına dikkat çeken Canik Belediye Başkanı Sandıkçı, "Samsunspor, Avrupa'da maçlar oynadı. Birçok kişi de bu maçlar için Avrupa'nın çeşitli şehirlerine gitti. Avrupa'ya belki ilk defa gidenlerimiz de oldu. Öyle abarttığımız gibi şehirler yok. Birçoğunun çok çok ötesindeyiz. Evet 1980'li, 1990'lı yıllarda onların bir hamlesi olmuştu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. O hamleyle bize fark atmışlardı ama bugün geldiğimiz noktada özellikle son 25 yılda çok ciddi hamleler yaptık. Bence tek eksikliğimiz şu: Onlarda olup bizde olmayan kurallar var, kurallara uyan insanlar var. Onun haricinde her şeyimiz onların çok çok ötesinde. Tabii, bunun kıymetini bilmek lazım. Özellikle bugün dünyayı yorumladığımızda birlik ve beraberliğin en fazla önem kazandığı bir dönemi yaşıyoruz. Etrafımız ateş çemberi. Onun için birlik ve beraberlik bu dönemde çok daha önemli" diye konuştu.

"Teknoloji anlamında en önde gelen belediyelerden biriyiz"

İlçe belediyeleri arasında teknolojiye önem veren ve yatırımlarını bu yönde yapan belediyeler arasında en ön sıralarda yer aldıklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizdeki projelerimizi sizlere gösterdik. Projeler arasında yol çalışmalarını falan koymayın dedim arkadaşlara. Çöp falan koymayın dedim. Birçok yenilikçi projeyi hayata geçirdik. Bu alanda da hamdolsun özellikle teknoloji, bilim ve eğitim alanında farklı bir formatla ilerliyoruz. Bugün hayatımızın tam içerisinde olan yapay zeka ile alakalı Türkiye'de en önde olan ilçelerden bir tanesiyiz. Türkiye'nin ilk yapay zeka festivalini gerçekleştirdik. Türkiye'nin en büyük bilim şenliğini gerçekleştirdik. TEKNOFEST'i ilk gerçekleştiren ilçelerden biriyiz. Bunlar hep Türkiye'de ilktir. Keşif Kampüsümüzü biliyorsunuz. Burada çok ciddi işler yapılıyor. Türkiye'de üç tane var, iki tanesi Samsun'da. Dolayısıyla bunların arasında uygulamalı eğitimleri olan tek kampüstür. Bölgemizden ve bölgemiz dışından çocuklarımıza, bu alanda başarılı olanlara bu teknolojik eğitimi vermeye gayret ediyoruz. Bunu da çok önemsiyoruz. Çünkü artık teknoloji üzerinden her şey yürüyor. Savaşlar da buradan yürütülüyor. Dolayısıyla ülkemizin son beş altı yıldır savunma sanayine verdiği ağırlık doğrultusunda bizler de bu alanda özellikle insansız araçlar üretimi için altyapının desteklenmesi anlamında belediye olarak taşın altına elimizi koymamız gerektiğini biliyoruz. Bunun için de gerekli hamleleri yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Canik'i Atakum ile eşdeğer hale getirdik, bazı konularda öne geçtik"

Yatırım ve projelerle birlikte Canik'i merkez ilçeler arasındaki en değerli ilçe haline getirme konusunda büyük adımlar attıklarını vurgulayan Başkan Sandıkçı, "2024 seçimlerinde bir cümle kurmuştum. Demiştim ki inşallah 2029'dan önceki seçimlere kadar Canik'i Atakum'la eşdeğer anılır hale getireceğiz. İddialı bir cümle ama oraya doğru gidiyoruz. Bugün arazi değerleri anlamında yaklaştık, hatta bazı yerlerimiz onun önüne geçti. Sadece eski bir yerleşim yeri olması sebebiyle kentsel dönüşüm işimiz çok yoğun. Bu anlamda bugüne kadar Samsun'da kentsel dönüşümü yapan tek belediye Canik Belediyesi'ydi. Dört yıldır bu çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyemiz de bu çalışmalara başladı. Zor bir süreç ama olması gereken bu. Canik'te bizim önümüzü tıkayan en önemli konu eski yerleşim olması nedeniyle tahliyeler ve yeni inşaat süreçleri. Zor bir süreç çünkü buradaki kentsel dönüşüm ticari alan dönüşümü değil, mesken dönüşümü. Üstelik bu meskenler artık birinci kuşağın elinde değil, üçüncü kuşağı geçmiş durumda. Yani bir dairenin en az 10-15 varisi var. Bu da süreci uzatıyor. Hamdolsun Soğuksu'da 175 dönümlük alanda sona geldik. Şu ana kadar 420'nin üzerinde bina yıktık. Bu da yaklaşık 1200-1300 daire demek. Yeni projeler hazırlanıyor. Boşaltılmış ve yıkılmayı bekleyen 150-200 bina daha var. İnşallah yıl ortasına doğru alan tamamen boşaltılarak yeni binalar yapılacak ve bu şekilde kentsel dönüşümü tamamlamaya ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kredi kullanmayan tek belediyeyiz"

Mali açıdan da Türkiye'deki örnek belediyeler arasında olduklarına dikkat çeken Sandıkçı, şöyle devam etti:

"Canik Belediyesi bugüne kadar bir Türk lirası kredi kullanmamıştır. Ne özel bankalardan ne de İller Bankası'ndan kredi kullanmadık. Son yedi yılda da kredi kullanmayan tek belediyeyiz. Öz kaynaklarımız doğru kullanıldığında belediyelerin çok daha fazlasını yapabileceğini göstermek istiyoruz. Borç yok, kredi yok, icraatlar ortada."

"Şehir Hastanesi için kamulaştırdığımız 250 dönüm yerin fiyatı şu anda 5 milyar TL"

İlçeye en büyük katkıyı sağlayan Samsun Şehir Hastanesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Sandıkçı, şunları söyledi:

"Şehir Hastanesi gibi bir projeyi 5 yılda bitirdik. Kaynağı merkezi hükümetten geldi ancak imarını yaptık, kamulaştırmasını Canik Belediyesi olarak biz üstlendik. Canik Belediyesi mülkiyetinde olan 250 dönüm araziyi bu yatırım için ayırdık. Bugün o bölgedeki 250 dönüm arazinin değeri 5 milyar TL'dir. Altyapıyı hazırlarsanız merkezi hükümet yatırımları gelir. Şehir Hastanesi bölgeyi uçurdu. Yapılaşma ve ruhsat anlamında büyük bir hareketlilik var. Raylı sistem de bu bölgeye gelecek. Trafik yoğunluğu için altyapı çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sürdürüyoruz. Şehir Hastanesi bizim için çok ciddi bir kazanım oldu." - SAMSUN