Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı - Son Dakika
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Politika

Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı

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Irak dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin refahını artırmaya yönelik adımlar atıldığını belirterek gereksiz harcamaların ortadan kaldırılacağının altını çizdi. Erdoğan'ın sözlerinden sonra dün TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda misafirlere kuzu ve hindi gibi ana yemekler yerine kuru pasta ikram edildi.

24.04.2024 11:45
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31 Mart seçimlerinde büyük bir yara alan AK Parti'nin "sandığı iyi okumak" amacıyla yaptığı ekonomi değerlendirmelerinin sonucunda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kamuda tasarruf" yapacaklarını duyurmalarının ardından dün ilk adımlar atılmaya başlandı.

Kamuda tasarruf adımları, 23 Nisan resepsiyonuna da yansıdı

RESEPSİYON İÇİN SADE BİR MENÜ SEÇİLDİ

Dün Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene TBMM Başkanı ve milletvekilleri tek bir otobüsle gitmişti. Bu tasarruf tedbirleri resepsiyonlardaki yemeklere de yansıdı. TBMM açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te resepsiyon düzenlendi. Önceki yıllardaki resepsiyonlarda kuzu ve hindi gibi çok zengin yemek çeşitleri servise sunulurken bu yıl sade bir menü hazırlandı.

Kamuda tasarruf adımları, 23 Nisan resepsiyonuna da yansıdı

KURU PASTA İKRAM EDİLDİ

Menüde kuru pasta, börek, biber dolması, mercimek köftesi gibi yemekler yer aldı. Konuklara, önceki senelerde olduğu gibi meyve suyu ikram edildi.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili "Milletimizin refahını artırmak için tasarruf tedbirleri almak durumundayız. Bunun için de gereği neyse kesinlikle bunu hükümet olarak yapmakta kararlıyız. Önceliğimiz ve birinci hedefimiz, tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak, enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi rahatlatmaktır. Bunu daha önce biz başardık. Yine başaracağız" ifadelerine yer vermişti.

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Son Dakika Politika Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • furkan servan: Yav he he gösteriş 2/3 kuru pastayla ekonomi düzelmez. İyice işi tam dalga ya aldılar.. 60 15 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: İŞTE ŞİMDİ ENFLASYONUN BELİ KIRILDI... 55 12 Yanıtla
  • Baran Köprü: Gözlerim yaşardi şahsen inandim sizi bilemem. 38 7 Yanıtla
  • Borsa Gündem: Hala bu toplumu aptal yerine koyuyorsunuz. Pasta börek çörekten tasarruf. Yazık. Lüks arabalar. Ballı mamur maaşları. Bir kişilik işe alınan 5 mamurlar. Örneğin bekçi ne iş yapar? Kahraman Polisimiz varken neden gereksinim duyuldu ve ne iş yaparlar. 27 5 Yanıtla
  • Serter Kara: Kuru pastayla olacak işler değil bunlar bizden daha iyi biliyorlar.. Dümenciler 10 2 Yanıtla
  • Turgay Öksüz: reis önce gereksiz makam araçlarını kaldır ,sonra 3 yerden maas alanları tek maasa düşürt . Büyuk sehirlerdeki muhtarları kaldır .sonra yeme icmeye el at 8 0 Yanıtla
  • Berk Burhan: hadi bakalım enflasyon düşmüş gözümüz aydın 5 2 Yanıtla
  • Eren Türkmen: Süreyya hanımın muhteşem değişimi 4 2 Yanıtla
  • İskender koknaroglu: Güldür Güldür show. Tam bir komedisiniz . 3 0 Yanıtla

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