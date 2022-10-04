Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete adım attı! Partisi ise şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete adım attı! Partisi ise şaşkına çevirdi

04.10.2022 22:34

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün kayınbiraderi Mustafa Arabul, Zafer Partisi'nden siyasete adım attı. Arabul'un Genel İdare Kurulu'nda bulunması da dikkat çekti.

Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi, 1. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni geçtiğimiz günlerde düzenledi. Zafer Partisi'nde GİK'e girecek isimler merak ediliyordu. Zafer Partisi Genel İdare Kurulu'nu oluşturan isimler belli olurken bu isimler arasında Mustafa Arabul ismi dikkat çekti. Mustafa Arabul İsmailağa Cemaati'nin en önemli isimlerinden birisi ve medya yüzü olan, Cübbeli Ahmet'in kayınbiraderi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete girdi! Partisi ne AK Parti ne CHP ne de MHP

CÜBBELİ'NİN DİNİ NİKAHLI EŞİNİN KARDEŞİ

Mustafa Arabul Cübbeli Ahmet'in "Dini nikahlı" 2. eşi olan Büşra Mihrimah Ünlü'nün kardeşi. Ancak Büşra Mihrimah Ünlü'nün gerçek adı Mehrican Arabul. 1992'de Mehrican Arabul'u kendisine 2. eş yapmak isteyen Cübbeli Ahmet bir ailevi kriz yaşamış ve Cübbeli Ahmet'in ilk eşi Mine Ünlü kendisinden boşanmak isteyince "Karı-koca gibi görünebilmek" için adını değiştiren Mehrican Arabul, adını ve soyadını mahkeme kararı ile Büşra Mihrinah Ünlü olarak değiştirmişti. Arabul aynı zamanda 2018 seçimlerinde AK Parti'den İstanbul 2.Bölge Milletvekili adayı olmuş bir isim.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete girdi! Partisi ne AK Parti ne CHP ne de MHP
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Cübbeli Ahmet Hoca, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete adım attı! Partisi ise şaşkına çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete adım attı! Partisi ise şaşkına çevirdi - Son Dakika
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