Kanada'da Nazi üyesini kahraman ilan eden Parlamento Başkanı istifa etti - Son Dakika

Kanada'da Nazi üyesini kahraman ilan eden Parlamento Başkanı istifa etti

Son Güncelleme: 26.09.2023 23:17

Kanada Parlamento Başkanı Anthony Rota, geçtiğimiz cuma günü Ukraynalı Yaroslav Hunka'yı Nazi birliğinde savaşmış bir kahraman olarak tanıttı. Ancak bu skandal tepkilere yol açtı ve Rota istifa etmek zorunda kaldı.

Kanada parlamentosundaki Nazi skandalı istifa getirdi. Geçtiğimiz cuma günü Kanada parlamentosunda İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi birliğinde savaşmış 98 yaşındaki Ukraynalı Yaroslav Hunka'yı "kahraman" olarak tanıtan Kanada Parlamento Başkanı Anthony Rota, tepkilerin ardından istifa etti.

ZELENSKİ'NİN ZİYARETİ NEDENİYLE ÇAĞRILMIŞTI

Hunka, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ziyareti nedeniyle Kanada parlamentosundaki oturuma özel davetli olarak katılmış, Rota'nın kendisini bir "kahraman" olarak tanıtması üzerine milletvekilleri tarafından ayakta alkışlanmıştı.

Kanada Parlamento Başkanı Nazi Skandalı Nedeniyle İstifa Etti

"SON DERECE UTANÇ VERİCİ"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, olayı "Kanada parlamentosu ve dolayısıyla tüm Kanadalılar için son derece utanç verici" olarak nitelendirmişti.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, durumu "son derece kabul edilemez" ve "utanç verici" olduğunu ifade etmiş, Rota'nın onurlu bir şekilde istifa etmesi gerektiğini söylemişti.

Parlamentodaki oturumun ardından Hunka'nın, Nazilerin komutası altındaki gönüllü bir birim olan Waffen-SS "Galiçya" Tümeni veya SS 14. Waffen Tümeni'nin bir üyesi olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kanada'da Nazi üyesini kahraman ilan eden Parlamento Başkanı istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanada'da Nazi üyesini kahraman ilan eden Parlamento Başkanı istifa etti - Son Dakika
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