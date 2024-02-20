Kanada, Ukrayna\'ya 800 İHA gönderecek

Politika

Kanada, Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'ya 800'den fazla insansız hava aracı göndereceğini duyurdu.

Dünya genelinde birçok ülke Rusya'nın saldırıları karşısında Ukrayna'ya yardım göndermeye devam ediyor. Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna'nın Rusya ile savaşında kritik bir öneme sahip olduğu ifade edilerek, savunmasını desteklemek için Ukrayna'ya 800'den fazla SkyRanger R70 tipi İHA gönderileceği belirtildi. Açıklamada, gözetleme ve istihbarat toplama açısından önemli olduğu kaydedilen İHA'ların mühimmat da dahil olmak üzere 3.5 kilograma kadar malzeme taşımak için kullanılabileceği aktarıldı. Bakanlık, Ukrayna ordusunun İHA'lar sayesinde daha fazla bilgi toplayarak hedefleri daha hızlı ve keskin bir şekilde tespit edebileceğini belirtti.

İHA teslimatının Kanada'nın daha önce açıkladığı 500 milyon Kanada doları askeri yardım paketi kapsamında yapılacağı ve maliyetinin yaklaşık 95 milyon Kanada doları olduğu bildirildi.

"Kanada Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek"

Kanada Savunma Bakanı Bill Blair konuya ilişkin açıklamasında, "Rusya'nın yasadışı işgalinin ikinci yıldönümü yaklaşırken Kanada, kararlı bir şekilde özgürlük ve demokrasisini savunan Ukrayna'nın yanında duruyor. Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla koordineli olarak Ukrayna'ya savaşması ve bu savaşı kazanması için ihtiyaç duyduğu askeri yardımı sağlamaya devam edeceğiz. Bugünkü duyuru, Ukrayna'nın devam eden mücadelesinde kritik hedefleri tespit etmek ve tanımlamak için ihtiyaç duyduğu insansız hava araçlarına sahip olmasını sağlıyor. Kanada, ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecek" dedi.

SkyRanger R70 model İHA'lar, Ontario'da ABD merkezli Teledyne teknoloji şirketi tarafından üretiliyor.

Kanada söz konusu askeri yardım kapsamında daha önce Ukrayna'ya 100 adet yüksek çözünürlüklü İHA kamerası göndermişti. - OTTAWA