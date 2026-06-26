Kanada ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Güçleniyor - Son Dakika
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Kanada ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Kanada ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Güçleniyor
26.06.2026 22:17
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Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Türkiye ile ekonomik ve güvenlik alanındaki iş birliğini vurguladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Türkiye ve Kanada'nın ikili ilişkilerinde birçok alanda kaydedilen ilerlemelere vurgu yaparak, "Kanada ile Türkiye arasındaki dostluk doğru yönde gelişmeye devam ediyor" dedi.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, resmi ziyaret kapsamında Kanada'ya bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu. Türkçe, "Günaydın" ve "Hoş geldiniz" ifadeleriyle başladığı basın toplantısında Anand, Türkiye ve Kanada'nın bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 83'üncü yıl dönümünü kutladıklarını ifade etti.

Anand, "İlişkilerimiz, ortak çıkarlar, siyasi, güvenlik ve ticari alanlarda gelişen iş birliği ile halklarımız arasındaki bağlara dayanıyor. Mart ayında Ankara'ya yaptığım ziyarette, bu önemli ortaklığı güçlendirme konusundaki ortak kararlılığımızı ele alma fırsatı bulduk" dedi.

Ankara ziyaretinde gördüğü sıcak karşılama ve misafirliğin kendisinde kalıcı bir iz bıraktığını belirten Anand, "Beni en çok etkileyen kısım, güvenlik ile ekonomik refahın el ele gittiğine ilişkin ortak anlayışımız oldu. Müttefikler olarak birlikte çalıştığımızda ekonomilerimiz güçleniyor, vatandaşlarımız daha güvende oluyor ve toplumlarımız daha dirençli hale geliyor" dedi.

İki ülke arasındaki ikili ticaret ve yatırım ilişkilerine değinen Anand, "Kanada ile Türkiye arasında gelecekte imzalanacak bir serbest ticaret anlaşmasına yönelik çalışmalar da dahil olmak üzere ekonomik ilişkilerimizi ilerletiyoruz. Teknik görüşmeler devam ediyor" dedi.

İkili ticaret hacminin geçtiğimiz yıl 4,3 milyar dolara ulaştığını kaydeden Anand, ticari ilişkilerin büyümeye devam edeceğini söyledi.

Enerji alanındaki iş birliğinin de güçlendiğini ifade eden Anand, Dışişleri Bakanı Fidan ile Darlington Nükleer Tesisi'ni ziyaret ettiklerini ve Kanada'nın Türkiye ile nükleer alandaki iş birliğini genişletme arzusunda olduğunu ifade etti. Anand, "Kanada nükleer teknoloji alanında bir küresel liderdir ve sadece enerji güvenliğini değil, ekonomik büyümeyi ve temiz enerji alanındaki gelişmeleri de ilerletecek önemli iş birliği fırsatları görüyoruz" dedi.

İki NATO müttefiki olan Türkiye ve Kanada arasındaki savunma iş birliğinin de büyümeye devam edeceğini ifade eden Anand, savunma iş birliğinin Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Zirvesi'nde daha ileri taşınacağını söyledi.

"Kanada ve Türkiye'nin güvenliğin güçlendirilmesinde önemli sorumlulukları bulunmaktadır"

Anand, "Kanada ve Türkiye'nin Orta Doğu'da ve transatlantik güvenliğin güçlendirilmesinde dünyaya karşı önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Giderek daha belirsiz hale gelen bir dünyada yaşıyoruz" dedi.

Anand, Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleştirilen esir takaslarının son derece önemli olduğunu ifade ederek bu konudaki katkıları nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. Anand, "Kısacası, Kanada ile Türkiye arasındaki dostluk doğru yönde gelişmeye devam ediyor. Bugünkü ikili görüşmemiz, halklarımızın ve ittifakımızın yararı için bu ivmeyi sürdürme konusundaki ortak kararlılığımızı gösteriyor" dedi.

Anand, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Savunma Bakanı David McGuinty ile birlikte iki hafta sonraki NATO Ankara Zirvesi'ne katılmak için sabırsızlandıklarını ifade etti. Anand, "Bu zirvenin başarılı bir şekilde düzenlenmesi için yürüttüğünüz çalışmalar dolayısıyla size çok teşekkür ediyoruz. Bu hazırlıkların uzun süredir devam ettiğini biliyorum" dedi.

"Ankara'daki NATO Zirvesi, beklentilerin yüksek olduğu bir zirve olacak"

Basın toplantısında Ankara'daki NATO Zirvesi'ne yönelik beklentilere ilişkin bir soruya cevap veren Anand, "Savunma Bakanlığı dönemimde de, şimdi de Dışişleri Bakanı olarak bazı zirvelere katıldım ve bu zirve gerçekten beklentinin son derece yüksek olduğu bir zirve olacak. Çünkü savunma sanayisine odaklanılacak ve özellikle de NATO müttefiklerinin nasıl bir arada ve sektörel anlamda birlikte çalışması gerektiğini ortaya koyacak. Tedarik zincirlerinin entegre olması, birlikte çalışabilme ve aynı zamanda bunun getireceği ekonomik faydalar, bu faaliyetlerden elde edeceğimiz ekonomik faydalar da görüşülecek. Bu anlamda Kanada gerçekten bu zirveye katılmayı, Ankara'daki zirveye katılmayı çok istiyor" dedi.

Kanada'nın NATO'nun kurucu üyelerinden biri olduğunu, bu yıl NATO'nun GYSH'nin yüzde 2'sinin savunmaya harcanması yönündeki eski hedefine ulaştıklarını ve 2035 yılına kadar da geçtiğimiz yıl yapılan Lahey Zirvesi'nde benimsenen yüzde 5 hedefine ulaşmak istediklerini söyleyen Anand, "Aslında NATO İttifakının, bu ortak savunmanın ve güvenliğin arkasındaki temel fikir şu; Biz savunma sanayiini geliştirdikçe bunu birlikte yapabiliriz" dedi.

Anand, "NATO Zirvesi, ortak savunmamız ve güvenliğimiz için, bu 32 ülke için son derece önemli. Ama aynı zamanda işbirliğinin önemini bize gösterecek, NATO müttefiklerinin savunma ve güvenlik alanında işbirliğini ve tabii ki yaptığı çalışmaları ortaya koyacak" dedi.

"Nükleer enerji konusunda iş birliği görmeyi çok istiyoruz"

Basın toplantısında Kanada'nın Türkiye ile nükleer alanda iş birliğine yaklaşımı konusunda bir soru alan Anand, "Mart ayında Türkiye'yi ziyaret ettiğimde Enerji Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdim. Tabii ki mevkidaşımla da görüştüm. Ancak kendisiyle yapmış olduğumuz görüşmede Türkiye'nin nükleer enerjiye vermiş olduğu önemin daha çok farkına vardım ve Kanada'yı potansiyel bir ortak olarak gördüklerini de yerinde görme fırsatım oldu" dedi.

Kanada'nın enerji konusunda bir süper güç olduğunu söyleyen Anand, "Bu alandaki ikili ve uluslararası anlamdaki çalışmalarımızı çok yoğun bir biçimde gerçekleştiriyoruz. Bizimle ortaklık yapmak isteyen ülkelerin bu diyaloğu kurması için onlara bir fırsat sağlıyoruz. Arjantin'nden Romanya'ya kadar dünyanın birçok ülkesinde kullanılan CANDU reaktör teknolojisinin sahibi olarak Kanada, nükleer enerji alanında özellikle de CANDU teknolojisinde daha fazla iş birliği görme arzusundadır. Nükleer enerji alanındaki iş birliğini geliştirmeyi çok istiyoruz" dedi.

Bu çerçevede Kanada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Tim Hodgson'ın mektubunu Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a iletilmek üzere Dışişleri Bakanı Fidan'a ilettiğini söyleyen Anand, "Bu anlamda CANDU konusundaki görüşmeler devam edecektir. Bu müzakereler henüz yolun başında ve Darlington'a yapılan ziyaret aslında beraberinde Sayın Fidan'ın ve benim bir süredir sürdürmüş olduğumuz SMR (Küçük Modüler Reaktör) teknolojisiyle ilgili çalışmaları ve nükleer alanındaki çalışmaları yerinde görmemizi sağladı" ifadelerini kullandı.

Kanada Dışişleri Bakanı Anand, "Bu görüşme gerçekten bir başlangıç. Biz de çok heyecanlıyız" şeklinde konuştu. - OTTAWA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Türkiye, Savunma, Ekonomi, Kanada, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika Kanada ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Güçleniyor - Son Dakika

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