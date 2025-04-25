Kanal İstanbul Eleştirisi

SAADET Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, "Kanal İstanbul rant odaklı bir projedir. Bu proje İstanbul'un sorunlarını çözmek bir yana, daha da derinleştirecek. Birilerinin 'Kanal' denince kabaran iştahı, ne yazık ki sağduyunun, bilimsel aklın ve kamusal yararın önüne geçmiş durumda. Kanal İstanbul değil, adeta kalan İstanbul'un üzerine beton dökme projesiyle karşı karşıyayız" dedi.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Vatandaşlar, ekonomik zorluklarına, adalet arayışına ve İstanbul'un yapılaşma sorununa kulaklarını tıkayan bir iktidar ile karşı karşıya. Kulaklarını tıkayan bir insanı ikna edemezsiniz. Hükümet artık sadece duymamakla kalmıyor, aynı zamanda gözlerini de kapattı. Bu nedenle, kira fiyatlarının asgari ücretin üzerine çıkışını görmüyorlar. Emeklilerin sefalet koşullarında yaşam mücadelesi verdiğini kabul etmiyorlar. Adalet taleplerini, sosyal çığlıkları, yaklaşan büyük depremin ayak seslerini duymuyorlar" ifadelerini kullandı.

Aydın, "İstanbul'un yeni nüfus celbeden projelere değil, tam tersine nüfusunun azaltılmasına ihtiyacı var. İstanbul'a yapılan her yeni yatırım, Anadolu'daki potansiyel gelişmeyi geciktiriyor. İstanbul zaten alarm veriyor; deprem, trafik, konut, altyapı. Bu şehri daha fazla zorlamak, sadece İstanbul'a değil tüm ülkeye büyük maliyetler çıkaracaktır" diye konuştu.

Aydın, "Uyuşturucu, kumar, mafya, çete, rüşvet, tehdit dedyadan bürokrasiye, sivil toplumdan akademiye kadar her alanı saran bu koku, artık saklanamaz hale geldi. Her yer kokuyor. Bu 'kanal kokusu', bu kalan İstanbul'un kokusu. Bu sadece bir ekonomik kriz değil; bu, bir ahlaki çöküştür" ifadelerini kullandı.

Aydın, "Projenin sadece ekonomik değil, ekolojik, toplumsal ve sosyolojik olarak da ciddi maliyetleri var. Bize düşen, bu ülkenin kaynaklarını betona değil, insana yatırmaktır. İstanbul'un değil, Anadolu'nun cazibe merkezi haline getirilmesi gerekiyor" dedi.