'Kara Harp Okulu'nda İzmir Marşı yasaklandı' iddiası - Son Dakika
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Politika

'Kara Harp Okulu'nda İzmir Marşı yasaklandı' iddiası

\'Kara Harp Okulu\'nda İzmir Marşı yasaklandı\' iddiası

Ordudan ihracı istenen teğmenlerle gündeme gelen Kara Harp Okulu ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, okulda İzmir Marşı söylenmesi geçtiğimiz yıl yasaklandı.

29.11.2024 11:10
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Yeni mezun teğmenlerin mezuniyet töreni sonrası ettikleri yeminle gündeme gelen Kara Harp Okulu'nda İzmir Marşı söylenmesinin yasaklandığı iddia edildi.

İddianın sahibi t24 yazarı Tolga Şardan. Şardan bugünkü köşe yazısında, "Evet, yanlış duymadınız; stadyumlarda, mitinglerde, hemen yerde binlerin, on binlerin okuduğu marşın Kara Harp Okulu'nda okunması geçen yıl yasaklanmış. Aldığım bilgiye göre, İzmir Marşı'nın öğrenciler tarafından okunmasının yasaklanmasının gerekçesi 'siyasi mesaj' taşıması" ifadelerini kullandı.

"YAZILI DEĞİL SÖZLÜ TEBLİĞ EDİLDİ"

Şardan yazısının devamında ise "Dediğim gibi, marşın okunması okul yönetimi tarafından yasaklandı. Yasak, öğrencilere ve sorumlu komutanlara yazılı olarak değil, sözlü olarak verildi! Hem de üst düzey bir komutan tarafından. İsmini şimdilik vermeyeyim. Zira terfi ederek okuldan ayrıldı kendisi. Peki, sözlü yasak talimatı verilince iş bitti mi? Elbette hayır, öğrenciler İzmir Marşı'nı söylemeye devam edince okul yönetimi yine adını vermeyeceğim bir takım komutanı üsteğmenin savunmasını aldı" diye yazdı.

TEĞMENLERİN İHRACI İSTENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nun da bulunduğu 5 teğmen, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş; mezuniyet töreninde görev alan Alay Komutan Yardımcısı, Tabur Komutanı ve Bölük Komutanı hakkında da tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları gerekçesi disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Kara Harp Okulu, Politika, 3-sayfa, Eğitim, Teğmen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Kara Harp Okulu'nda İzmir Marşı yasaklandı' iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Fatih şahan:
    şok şok şok çokmu önemli yasaklanması. 8 14 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    belli değilmi, cumhuriyetle mücadeleleri.. 0 0 Yanıtla
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