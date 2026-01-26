Karabiga'nın Geleceği İçin Ankara'da Güçlü Temaslar - Son Dakika
Karabiga'nın Geleceği İçin Ankara'da Güçlü Temaslar

26.01.2026 10:13  Güncelleme: 10:15
Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti Milletvekili Ayhan Gider'in desteğiyle Ankara'da yatırım projelerini görüştü. Özellikle Karabiga'daki köprülerin yapımı gündeme alındı ve önümüzdeki günlerde ihale süreci başlayacak.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'in desteğiyle Ankara'da gerçekleştirilen temaslarda Karabiga'nın yatırımlarını, projelerini ve önceliklerini devletin ilgili kurumlarına taşıdı.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, beldenin ihtiyaç duyduğu yatırımların hayata geçirilmesi ve seçim döneminde verilen sözlerin takip edilmesi amacıyla Ankara'da yoğun bir temas programı gerçekleştirdi. Başkan Elbi'ye ziyaretlerde AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin ve İlçe Başkan Yardımcısı Bülent Korkmaz eşlik ederken, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider tüm görüşmelerde Karabiga'yı yalnız bırakmadı.

Ankara temaslarının en önemli gündem maddelerinden biri, Karabiga'daki Şeremetdere üzerinde yer alan köprülerin yeniden yapımı oldu. AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'in öncülüğünde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile yapılan görüşmede, seçim döneminde Karabigalılara söz verilen köprülerin yapımı resmi olarak gündeme alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda köprülerin yapım sürecinin başlatılacağı müjdesi paylaşıldı. Önümüzdeki günlerde yapım ihalesine çıkılması planlanan proje ile birlikte, yaya ve araç geçişinde sorun yaşatan köprülerin modern ve güvenli bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Heyet, Ankara programı kapsamında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş'i de ziyaret etti. Karabiga ve bölgeyi ilgilendiren konuların ele alındığı görüşmede, işbirlikleri ve çeşitli alanlardaki çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu. Başkan Elbi, nazik ev sahipliği dolayısıyla RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'e teşekkür etti.

Ankara temasları, ülkenin en yüksek yargı organlarından biri olan Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhterem İnce'ye yapılan ziyaretle devam etti. Karabiga'nın her platformda güçlü şekilde temsil edilmesinin önemine vurgu yapan Başkan Elbi, misafirperverliği için Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhterem İnce'ye teşekkürlerini iletti.

Ankara'daki görüşmelere ilişkin açıklamada bulunan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, yerel-genel uyumunun Karabiga için büyük bir kazanım olduğunu vurgulayarak, "Hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ankara'da gerçekleştirdiğimiz tüm temaslarda bizleri yalnız bırakmayan, Karabiga'mızın her meselesini yakından takip eden AK Parti Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Ayhan Gider'e şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Yerelde üretiyor, genelde aldığımız güçlü destekle Karabiga'mız için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Elbi, Ankara temaslarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirterek, Karabiga'nın ihtiyaçlarını ve projelerini her platformda takip etmeyi sürdüreceklerini ifade etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Milletvekili, Ayhan Gider, Ahmet Elbi, Politika, AK Parti, Ankara, Son Dakika

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Bağcılar’da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Bakanlıktan herkesi ilgilendiren karar: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek
“Saç örme“ akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
Savaşın ayak sesleri Tahran’dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
