Karabük Belediye Başkanı Bin Adet Konut Projesini Açıkladı

Politika

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yeni dönemde seçildiğinde asgari ücretlilere, emeklilere ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik bin adet konut projesini hayata geçireceğini açıkladı.

Belediye Başkanı Rafet Vergili, dördüncü dönemde seçildiğinde yapacağı projeleri açıklamaya başladı.

Asgari ücretlilere, emeklilere ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik bin adet konut projesini açıklayan Vergili, "Depreme karşı Karabük'ün de hazır hale getirileceği proje sosyal belediyecilik örneği taşıyacak olup uzun vadeli ödeme imkanı, sosyal donatı alanları, çocuk parkları ile yeni bir yaşam merkezi oluşturacaktır. Hasılat paylaşımlı model olan konutların arsa ve projesi Belediye tarafından karşılanacaktır" dedi.

Bu proje ile asgari ücretlinin kira öder gibi konut sahibi olacağını ifade eden Vergili, "Karabük'te emekli vatandaşlara su ve toplu taşımayı ücretsiz yaparken, evi olmayan asgari ücretli vatandaşımızı da ev sahibi yapmaya kararlıyız. Bin adet konutu yapıp vatandaşa teslim edemez diyenler olacaktır. Bakın bakalım nasıl yapıp milleti ev sahibi yapacağız. Arsa payı, alt yapı belediyeden olacağı için TOKİ ve diğerlerin yaptığı konutlardan yüzde 40 daha ucuza mal edeceğiz bu konutları. Bu maliyet düşüşünü de vatandaşa yansıtacağız" diye konuştu. - KARABÜK