Karabük Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Karabük Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Karabük Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Karabük Belediye Meclisi, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkanvekillikleri ve Komisyon üyeleri seçimi yapıldı.

08.04.2024 18:56  Güncelleme: 19:05
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Karabük Belediye Meclisi, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Özkan Çetinkaya başkanlığında yapılan toplantıda, Meclis Başkanvekillikleri ve Komisyon üyeleri seçimi yapıldı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya başkanlığında yapılan 2024 yılı Nisan ayı 1. Birleşim Meclis toplantısında 12 madde görüşüldü. Toplantıda yeni dönemde Karabük Belediyesi 1. Meclis Başkan Vekilliğine Murat Karagül, Meclis 2. Başkan Vekilliğine ise Hülya Uluçay seçildi. Meclis Katip üyesi seçiminde Mehmet Sefa Öz ve Coşkun Aloğlu asil üyeliklere seçilirken, Mehmet Kara ve Hüseyin Ayhan yedek üyeliklere seçildi. Nevzat Türkkan, İrfan Topçu ve Kazım Çamlı Belediye Encümen üyesi olarak seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Songül Çay, Hüseyin Erik, Yalçın Samet Sarıtaş, Ziya Doğmaz ve Faruk Kartal seçilirken, İmar Komisyonu üyeliğine ise Begüm Cefekar, Hüseyin Ayhan, Mehmet Kara, Bilal Kılıç ve Kemal Karadeniz seçildi. Karabük Çevre Hizmetleri Birliği (KARÇEV) üyeliğine Mehmet Uzun ve Hülya Uluçay, Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) üyeliğine ise Fatih Ustaoğlu ve Ahmet Çınar seçildi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, komisyon seçimleri sonrası yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi. 'Hepimiz bu caddenin, sokağın, mahallenin bir parçasıyız' diyen Başkan Çetinkaya, "Bu hususta şahsınız olmak üzere şehrin bütün bir bütünlüğü, birlik, beraberliği var. Siyasi parti ayırt etmeksizin hepimizin tek bir gayesi, çocuklarımızın ve ailelerimizin, kadınlarımızın yaşadığı sokakları daha da güzelleştirmek, şehrimizi daha kalkınmış hale getirmek. O yüzden burada alınan kararları biz bu çerçeve üzerinde tutuyoruz. Sizler de görüyorum ki bu perspektiften bakıyorsunuz. Ben bu açıdan sizlere de teşekkür

ediyorum. Onun için de inşallah önümüzdeki meclis toplantılarımızda daha güzel Karabük'e ne katabilir, bir üstünü nasıl daha iyi yapabiliriz? Bu misyon ve vizyonla inşallah 5 yıllık güzel bir dönem olacağını bugün ben bir kez daha şahit oldum. O noktada sizler de bu şehrin paydaşısınız. İnşallah el birliğiyle güzel bir Karabük'ü tesis edeceğiz. Ben buna inancım sonsuzdur. Bu noktada inşallah belediyemizin iç yeteneklerini ve hareketlerini genişleterek kabiliyetini güçlendirerek güzel bir Karabük'ü tesis edeceğiz. Burası inşallah en güzel işlerin çıktığı makam olsun. Kavganın, gürültünün, ikiliğin olduğu bir yer olmaması en büyük temennimiz bu noktada. İnşallah bizlerde bunu hep beraber tesis edeceğiz. Ben ilk oturumda vermiş olduğunuz nezaket davranışa da teşekkür ediyorum. İnşallah bu da daim olsun istiyorum" dedi.

Karabük Belediye Meclisi Nisan ayı 2. oturum toplantısı 8 Mayıs Salı günü saat 17.00'de yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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