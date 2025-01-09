Karabük Belediyesi 2025 Hedeflerini Belirledi

Politika

Karabük Belediyesi, 2025 yılının ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, yeni yıl için belirlenen hedefler, belediyenin hizmet öncelikleri ve şehrin ihtiyaçları masaya yatırıldı.

Toplantıda 2024 yılındaki başarılı çalışmalar ve meclis üyeleri arasındaki uyum vurgulanırken, yeni yıla ilişkin beklentiler dile getirildi. Başkan Çetinkaya, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek Karabük'ü daha ileriye taşıma hedefiyle çalışacaklarını belirtti.

2024 yılında meclisin aldığı kararların büyük bir çoğunluğunun oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlatan ve bunun Karabük'ün gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Çetinkaya, "2025 yılı için Karabük'ümüz adına yeni hedeflerle yola çıktık. İlk meclis toplantımızı, değerli meclis üyelerimizle birlikte birlik ve dayanışma ruhu içinde gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl, meclisimizde görüşülen çoğu maddeyi oy birliğiyle karara bağladık ve bu uyumun şehrimizin gelişimine büyük katkı sağladığına şahit olduk. 2025 yılında da aynı birlik ve beraberlik içinde çalışarak, şehrimizin ihtiyaçlarına çözüm üretecek ve halkımıza daha kaliteli hizmetler sunacağız. Karabük'ü hep birlikte daha ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Başkan Çetinkaya, emeği geçen tüm meclis üyelerine ve belediye çalışanlarına teşekkür ederek, 2025 yılının Karabük için güzel projelerle dolu bir yıl olması temennisinde bulundu. - KARABÜK