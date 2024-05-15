AK Parti Karabük Teşkilatları TBMM'de Grup Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Karabük Teşkilatları TBMM'de Grup Toplantısına Katıldı

AK Parti Karabük Teşkilatları TBMM\'de Grup Toplantısına Katıldı

AK Parti Karabük teşkilatları, TBMM'de gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısına katıldı. Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, yaklaşık 180 kişilik heyeti TBMM'de karşıladı. Heyet, tezahüratlar eşliğinde atkılarını açarak desteklerini gösterdi. Toplantının ardından heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlarla görüşerek hatıra fotoğrafı çektirdi ve yemeğe katıldı.

15.05.2024 18:35  Güncelleme: 18:37
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AK Parti Karabük teşkilatları, TBMM'de gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısına katıldı.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, yaklaşık 180 kişilik heyeti TBMM'de karşıladı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Yenice Belediye Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, il ve ilçe teşkilatları, gençlik ve kadın kolları ile İl Genel Meclisi Üyelerininde bulunduğu heyet, üzerinde "Karabük" yazılı atkılarını açarak tezahüratta bulundu.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında sık sık "Karabük" sloganları da atan heyet, toplantının ardından Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile görüşerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Heyet daha sonra Şahin ve Keskinkılıç'ın onurlarına verdikleri yemeğin ardından meclisten ayrıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Karabük Teşkilatları TBMM'de Grup Toplantısına Katıldı - Son Dakika

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