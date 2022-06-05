Karabük'te 3 yılda Sıfır Atık Projesine 6 milyon 645 bin liralık destek sağlandı - Son Dakika
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Karabük'te 3 yılda Sıfır Atık Projesine 6 milyon 645 bin liralık destek sağlandı

05.06.2022 00:57
Karabük'te 3 yılda Sıfır Atık Projesine 6 milyon 645 bin liralık destek sağlandı

AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısı kentte son 3 yılda Sıfır Atık Projesine 6 milyon 645 bin liralık destek sağlandığı bildirildi.

AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısı kentte son 3 yılda Sıfır Atık Projesine 6 milyon 645 bin liralık destek sağlandığı bildirildi.

İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti Karabük Çevre, Şehir ve Kültür Biriminden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Begüm Cefakar Karakaya, "Dünya Çevre Günü, 1972 yılından bu yana, her yıl 5 Haziran tarihinde, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık oluşturulması amacıyla kutlanmaktadır. Bu yıl ise, 1-7 Haziran haftası Cumhurbaşkanımızın imzasıyla 'Türkiye Çevre Haftası' olarak ilan edilmiştir. Bu sayede yalnız bir gün değil bir hafta boyunca tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle çevrenin önemini anlatarak, bu alanda yapılan çalışmaları paylaşarak hedeflerimizi ortaya koyuyoruz. Bu karar dolayısıyla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

AK Parti'nin iktidara geldiği ilk günden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştığını ifade eden Karakaya, "Şehirlerimizin uzun yıllar süregelen pek çok çevresel sorununa acil çözümler üretirken, bir yandan da orta ve uzun vadeli hedeflerimizi hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduk. AK Parti belediyeciliği ile tanışan şehirlerimizde çöp, çamur, çukur, bataklığa dönmüş su kaynakları, hava kirliliğinden nefes alınamayan şehir manzaraları artık tarihe karışmıştır" diye konuştu.

Karabük'te 2021 yılında 215 bin adet fidanın toprakla buluşturulduğunu aktaran Karakaya, "2022 yılı için 30 hektar ağaçlandırma tesis ve 422 hektar orman bakım programları çerçevesinde çalışmalar devam etmektedir. Son 3 yıl içerisinde Karabük'e çevre yatırımları ve Sıfır Atık Projesi bünyesinde güncel rakamlarla 6 milyon 645 bin liralık destek sağlandı. İşte bu duygu ve düşüncelerle AK Parti Karabük Teşkilatları olarak evlatlarımıza yemyeşil bir yeryüzü, masmavi bir gökyüzü bırakmak, çevreyi korumak ve yaşatmak noktasında gayretle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

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Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü
Kaynak: İHA

Dünya Çevre Günü, Türkiye, Karabük, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Karabük'te 3 yılda Sıfır Atık Projesine 6 milyon 645 bin liralık destek sağlandı - Son Dakika

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