Milletvekili Cem Şahin, Karabük Belediyesi\'nin çalışmalarını yerinde inceledi

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemeler kapsamında Milletvekili Şahin'e Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile belediyenin ilgili daire müdürleri eşlik etti. Heyet, yapımı devam eden Beşbinevler Sosyal Tesisleri ile tesis çevresinde oluşturulan park ve yeşil alanlarda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Şahin, sosyal tesis çevresinde planlanan yeşil alanlar ile yapılacak çevre düzenlemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cem Şahin, daha sonra 100. Yıl ve Ergenekon mahallelerinde Karabük Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Programın devamında yenilenen terminal binası inşaat alanını da ziyaret eden Şahin, çalışmaların son durumu hakkında incelemelerde bulundu.

Yapılan hizmetlerin Karabük'ün yaşam kalitesine önemli katkı sunduğunu ifade eden Milletvekili Cem Şahin, belediyecilik hizmetlerinin planlı ve kararlı bir şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ise kentin ihtiyaçları doğrultusunda projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti. - KARABÜK