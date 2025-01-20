Karabük\'te Soğuksu 3. Etap TOKİ Konutları Yapımına Başlandı

Politika

Karabük'te yapımına başlanan Soğuksu 3. Etap TOKİ Konutları kentin çehresini değiştirecek

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve parti yöneticileri ile birlikte Soğuksu Mahallesi'nde yapımına başlanan 3. Etap TOKİ projesi inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Milletvekili Şahin, Soğuksu Mahallesi'nde yeni bir dönemin başladığını ifade ederken, Keskinkılıç ise Soğuksu 3. Etap TOKİ Projesi'nin, Karabük'ün geleceği için atılan çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'da, proje çalışmalarının her aşamasında destek vereceklerini belirterek, Karabük'ün kentsel dönüşüm alanındaki en önemli adımlarından biri olduğunu söyledi.

TOKİ tarafından yapılan Soğuksu 3. Etap projesi, modern yaşam alanları ve sosyal imkanlarıyla Karabük'te önemli bir değişim başlatacak. 866 adet 2+1 ve 3+1 konut, işyerleri, cami, çocuk parkları ve diğer sosyal donatılarla bölgenin en önemli yaşam merkezlerinden biri olması hedefleniyor. - KARABÜK