Karabük\'te Soğuksu TOKİ Projesi İhalesi Ağustos Ayında Yenilenecek

Politika

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ile Ali Keskinkılıç, Soğuksu Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan 3. Etap TOKİ Konutları projesi ihalesinin mevzuat değişiklikleri nedeniyle Ağustos ayında yenileneceğini bildirdiler.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak ve halk arasında "Soğuksu TOKİ" olarak bilinen 866 Adet Konut, 53 Adet İşyeri, 1 Adet Kur-an Kursu, 1 adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi yapım işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile Mayıs ayında gerçekleştiren ihalenin mevzuattaki bazı değişiklikler nedeniyle Ağustos ayında yenileneceği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, mevzuatlardaki bazı değişiklikler nedeniyle geçersiz hale gelen Soğuksu TOKİ ihalesinin yenileneceğini söyledi.

Hiç kimsenin hak kaybına uğramayacağına dikkat çeken Şahin, "TOKİ tarafından 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü gerçekleştirilen ihale, mevzuatındaki değişiklikler nedeniyle geçersiz sayıldı. İhale mevzuatında değişiklikler yapılacak ve Ağustos ayında yenilenecek. Çalışmalar durdurulmadı, hemşehrilerimizin içi rahat olsun" dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ise ihale iptalinin söz konusu olmadığını ifade etti.

Konuyu çok yakından takip ettiklerini belirten Keskinkılıç, "İhale mevzuatlarında ki değişiklikler nedeniyle Mayıs ayında yapılan ihale geçersiz sayıldı ve Ağustos ayının ilk haftasında yenilenecek. Burada hiç kimse hak kaybına uğramayacak. Ne söz verilmişse yerine getirilecek. İhalenin yenilenmesi tamamen yasal zorunluluklar nedeniyle oldu. Çalışmalar ihalenin hemen ardından başlayacak" ifadelerini kullandı. - KARABÜK