Karabük'ün Yenice ilçesinde AK Parti'den belediye başkan adayı Sertaç Karakaş coşkulu kalabalık tarafından karşılandı - Son Dakika
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Politika

Karabük'ün Yenice ilçesinde AK Parti'den belediye başkan adayı Sertaç Karakaş coşkulu kalabalık tarafından karşılandı

Karabük\'ün Yenice ilçesinde AK Parti\'den belediye başkan adayı Sertaç Karakaş coşkulu kalabalık tarafından karşılandı

AK Parti tarafından belediye başkan adayı olarak açıklanan Sertaç Karakaş, Karabük Milletvekili Ali KeskinKılıç'ın da eşlik ettiği karşılama töreninde, ilçe halkına hitap ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

11.02.2024 18:07  Güncelleme: 18:10
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Karabük'ün Yenice ilçesinde AK Parti'den belediye başkan adayı seçilen Sertaç Karakaş, coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

AK Parti tarafından belediye başkan adayı olarak açıklanan Sertaç Karakaş, Karabük Milletvekili Ali KeskinKılıç'ın da eşlik ettiği karşılama töreninde, ilçe halkına hitap ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ayrıştırmadan, kucaklayıcı siyasetin meşalesini bugün hep birlikte yaktıklarını anlatan Karakaş, ilçenin kalkınması, istihdam olanaklarının artırılması ve ekonomik açıdan gelişmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı.

Miting havasında gerçekleşen karşılamadan dolayı, ilçe halkına ve partililere teşekkür eden Sertaş Karakaş, "Sizlerin taleplerini, sizi mutlu edecek şekilde hızlı ve pratik çözümlerle yerine getireceğiz. Ben zaten sürüncemede kalacak, geciken çözümleri sevmiyorum. Masa başında çalışıp şu proje var onu yapalım diyemem. Sahada sizleri yanımıza alarak, bizde gayretle çalışarak projeleri tek tek gerçekleştireceğiz. Sizlere en büyük katkıyı sağlayacak şekilde taleplerinizi de gerçekleştireceğiz inşallah. Masa başında değil, sahada hemşehrilerimizle birlikte çalışarak yapacağız. Bunun için ilk hedefimiz ve önceliğimiz 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkmak. Önümüzdeki 50 gün boyunca bu hedefe ulaşmak için hep birlikte gece gündüz çalışacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan adayı Karakaş, beraberinde Milletvekili Ali Keskinkılıç, partililer ve vatandaşlarla birlikte ilçe merkezinde yürüyüş yaparak adeta gövde gösterisinde bulundu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Karabük'ün Yenice ilçesinde AK Parti'den belediye başkan adayı Sertaç Karakaş coşkulu kalabalık tarafından karşılandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'ün Yenice ilçesinde AK Parti'den belediye başkan adayı Sertaç Karakaş coşkulu kalabalık tarafından karşılandı - Son Dakika
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