Karabük’ün yıllardır beklediği hastane yatırımı onaylandı - Son Dakika
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Karabük’ün yıllardır beklediği hastane yatırımı onaylandı

Karabük’ün yıllardır beklediği hastane yatırımı onaylandı
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AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük’ün uzun yıllardır beklediği 150 yataklı yeni hastane projesinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırım programına alındığını açıkladı.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük'ün uzun yıllardır beklediği 150 yataklı yeni hastane projesinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırım programına alındığını açıkladı.

Karabük'ün sağlık altyapısını güçlendirecek önemli yatırımın hayata geçirilmesiyle birlikte vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve nitelikli şekilde ulaşmasının hedeflendiği belirtildi. Yeni hastanenin, artan sağlık hizmeti ihtiyacına cevap vermesinin yanı sıra Karabük'ün bölgesel sağlık merkezi olma hedefini de güçlendireceği ifade edildi.

"Karabük'e verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz"

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük'e önemli bir sağlık yatırımının daha kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Karabük'ümüzün uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu 150 yataklı yeni hastanemizin yatırım programına alınmış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yatırım, şehrimizin sağlık altyapısını güçlendirecek ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Karabük'ümüze verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz." dedi.

Şahin, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na teşekkür ederek, Karabük için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

"Karabük'ün sağlık geleceğine güçlü yatırım"

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ise 150 yataklı hastanenin yatırım programına alınmasının Karabük adına tarihi bir gelişme olduğunu belirterek, "Bu yatırım yalnızca bugünün değil, geleceğin Karabük'üne hizmet edecek güçlü bir sağlık altyapısı oluşturacaktır. Şehrimizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, girişimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Karabük için ortak mücadelemizin sonucu"

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt da yatırım kararının Karabük için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletvekilleriyle birlikte yürütülen yoğun çalışmaların sonucunda şehrin önemli bir sağlık yatırımına kavuştuğunu söyledi.

Salt, yeni hastanenin Karabük'ün sağlık hizmetlerini daha da güçlendireceğini ifade ederek, yatırımın hayırlı olmasını temenni etti.

Yatırım programına alınan 150 yataklı hastanenin, ihale ve yapım sürecinin tamamlanmasının ardından Karabük halkının hizmetine sunulması planlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Karabük’ün yıllardır beklediği hastane yatırımı onaylandı - Son Dakika

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