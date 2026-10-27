Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Yeni Parti üyeliğinden istifa etti

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Yeni Parti üyeliğinden İzmir İl Kongresi'nde yaşananlardan dolayı istifa ettiğini bildirdi.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, şimdiye kadar partinin zarar görmemesi adına sustuğunu, hakkındaki asılsız söylemler nedeniyle açıklama yapmasının zorunlu hale geldiğini belirtti.

İl ve ilçe seçimlerinde yaşananların Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in söylemleriyle uyuşmadığını savunan Erdoğan, belediye başkanı olarak 5 Ekim'de il başkanlığına verdiği ve Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'e de gönderdiği tespitlerin parti tarafından dikkate alınmadığını ifade etti.

İl kongresinin gerçekleştirildiği gün İl Başkan Yardımcısı Gülden Aslı Değirmenci ile arasında yaşananlara değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Oyun kullanıldığı ilçe binasına gittiğimde orada bulunduğum süre zarfında ilçe başkanıyla birlikte katılımın düşük olduğunu görünce saatin daha erken olduğunu ve üyelerin oy kullanmaya davet edilmesini önerdim. İl adına görevli bulunan İl Başkan Yardımcısı Gülden Aslı Değirmenci, bana ilçe yöneticilerin ve örgütünde önünde bağırarak 'İlkay Başkan, derhal burayı terk edin. Siz burada duramazsınız' demesine istinaden parti binası boşaltıldıktan sonra ayrıldım. Partili ve seçilmiş bir belediye başkanına yöneltilen bu üslup yalnızca şahsıma değil, temsil ettiğim Karaburun halkına ve demokratik siyasi anlayışa da açık bir saygısızlıktır. Ancak sadece o binayı terk etmedim. O gün partimden de istifa ettim. Çünkü makam, insan onurunun üzerinde değildir. Bir koltukta oturmak uğruna saygısızlığı kabullenmek, yanlış karşısında susmak benim siyasi anlayışıma sığmaz. Ben makamımı korumak için susmayı değil, onurumu korumak için bedel ödemeyi seçtim."

Erdoğan, istifasına neden olan Değirmenci'nin il yönetiminde yer aldığını ve istifa kararının ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördüğünü sözlerine ekledi.