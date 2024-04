Karacabey\'de İYİ Parti\'den Belediye Başkanı seçilen Fatih Karabatı göreve başladı

Politika

Bursa'nın Karacabey ilçesinde İYİ Parti'den Belediye Başkanı seçilen Fatih Karabatı, mazbatasını alarak görevine başladı.

Karacabey'de, seçimlerin ardından yeni dönemde belediye başkanlığını kazanan Fatih Karabatı, mazbatasını İYİ Parti ilçe yönetimi, meclis üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla, İlçe Seçim Müdürlüğünden teslim aldı.

Yeni adliye binasındaki ilçe seçim müdürlüğüne gelerek mazbatasını teslim alan Başkan Karabatı'ya, eşi Deniz Karabatı da eşlik etti.

Adliye çıkışı vatandaşların alkışlarla destek verdiği Başkan Karabatı, daha sonra yürüyerek geldiği belediye binası önünde yaptığı kısa konuşmada, "Bu günden itibaren Karacabey'imizin geleceği için birlikte çalışacağız. Bu günden itibaren farklılıklarımızı bir kenara koyup, birlikte hareket edeceğiz. Çok daha güçlü ve daha yaşanılabilir bir Karacabey'i hep birlikte inşa edeceğiz. İlçemiz için çok önemli projeler hazırladık. Kaybedecek zamanımız yok. Karacabey'i geleceğe taşıyacak, her kesimi ilgilendiren projelerimizi hayata geçirmek için vakit kaybetmeden çalışmaya başlayacağız. Şunu bilmenizi isterim ki her birinizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini biliyorum ve onları önemsiyorum. Karacabey'in her köşesine adaletle, şeffaflıkla ve sevgiyle hizmet edeceğim. Sevgili hemşehrilerim, bu günden itibaren gözlerimizi geleceğe çevirip, Karacabey'i çok daha yaşanabilir, çok daha güzel bir kent haline getireceğiz. Destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Karabatı, partililer eşliğinde mazbatasını aldıktan sonra belediye hizmet binasına geldi. - BURSA