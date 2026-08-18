Novorossiysk'te tankere İHA saldırısı - Son Dakika
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Novorossiysk'te tankere İHA saldırısı

Novorossiysk\'te tankere İHA saldırısı
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Karadeniz'deki Novorossiysk limanı yakınlarında Liberya bayraklı Asia adlı tankere İHA ile saldırı düzenlendi. Yangın çıkan gemide ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, saldırı enerji altyapısını hedef alan geniş çaplı bir taarruzun parçası.

Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk limanı yakınlarında bulunan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) terminalinde ham petrol yükleyen Liberya bayraklı petrol tankeri, insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındı.

Karadeniz'deki Novorossiysk limanı yakınlarında bulunan CPC terminalinde 19 Temmuz 2026 Pazar günü ham petrol yüklemesi yapan "Asia" adlı Liberya bayraklı petrol tankerine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi. 163 bin 111 DWT kapasiteli dev tanker, gerçekleşen dron saldırısının ardından alev aldı. Gemi mürettebatı ve bölgeye derhal sevk edilen CPC acil müdahale ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak güvenli bir şekilde söndürüldü.

"Asia" tankerine yönelik gerçekleştirilen bu eylemin, bölgedeki enerji ihracat altyapısını doğrudan hedef alan, birden fazla güne yayılmış geniş çaplı insansız hava aracı taarruzunun bir parçası olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Novorossiysk'te tankere İHA saldırısı - Son Dakika

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