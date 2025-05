KARAKURT: 459 Gönüllüyle Afet Yönetimi

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde 459 kişinin görev yapacağı KARAKURT adlı arama ve kurtarma ekibi oluşturuldu.

Hafif seviye kentsel arama ve kurtarma ekibi "KARAKURT"un tanıtım ve araç dağıtım töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, muhtemel afetlerde milletin yanında olmak, enkaz altında bir cana daha ulaşmak için Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde "KARAKURT" ekiplerini kurduklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, "Özellikle asrın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş depremleri ve 23 Nisan'da yaşanan İstanbul depremi bizlere bir gerçeği milletimiz nazarında bir kez daha hatırlattı. Hamdolsun bu son depremde bir can kaybı yaşamadık. Bakanlığımız sorumluluğundaki karayollarımız, havalimanlarımız, tren ve metrolarımızda, deniz yapılarımızda çok şükür herhangi bir sıkıntı olmadı. 23 Nisan'da ulaşım altyapımız depreme hazır olduğunu kanıtladı" ifadelerini kullandı.

"17 bölge müdürlüğünde her biri 27 gönüllü kahramandan oluşan toplam 459 kişilik bir kurtarma ordusu"

Muhtemel afetlerde milletin yanında olmak, enkaz altında bir cana daha ulaşmak, bir sevenin, bir ailenin umudunu yeniden yeşertmek için "KARAKURT" ekiplerini kurduklarını belirten Bakan Uraloğlu, "KARAKURT'lar aslında bir ekipten ziyade Karayollarının 17 bölge müdürlüğünde her biri 27 gönüllü kahramandan oluşan toplam 459 kişilik bir kurtarma ordusudur. Ekiplerimizin her biri asgari olarak 18'i asil, 9'u yedek olmak üzere toplam 27 kişiden oluşuyor. Her biri, afet anında afetzedelerin aranması ve kurtarılması için özel olarak eğitilmiş, donatılmış ve akredite edilmiş birer umut neferidir" dedi.

Bu ekiplerin afetlerin ilk anlarında zamanla yarışarak bir hayat kurtarmanın ne kadar kıymetli olduğunu bilen gönüllülerden oluştuğunu sözlerine ekleyen Uraloğlu, "KARAKURT'lar, Karayolları'nın 75 yıllık saha deneyimini, disiplinini ve millet sevgisini afet yönetimine taşıyan bir köprüdür. Bu ekipler, olağan zamanlarda da durmaksızın çalışacak. Eğitimlerle, tatbikatlarla ve AFAD ile iş birliği içinde her an hazır olacaklar" diye konuştu.

Kırıcı, kesici aletlerden jeneratörlere, özel tasarlanmış konteyner depolardan kişisel donanımlara kadar tüm ekipmanların KARAKURT'ların hızını ve etkinliğini artırmak için titizlikle hazırlandığını söyleyen Bakan Uraloğlu, bugün törende dağıtılan araçların da bu kahramanların afet bölgelerine bir an önce ulaşmasını sağlayacağını ve onların cesaretine arkadaşlık edeceğini ifade etti. KARAKURT ekiplerinin Karayolları'nın alın teriyle yoğrulmuş bir vefa öyküsü olduğunu anlatan Bakan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"KARAKURT'lar, milletimizin en zor anlarında 'Devletimiz burada, yanımızda' dedirtmek için var. Elbette her zaman dua ediyoruz ki yüce Rabbimiz afetlerle ülkemizi sınamasın, vatanımızı esirgesin ama muhtemel bir afette ekiplerimiz bir annenin evladına kavuşmasına, bir babanın ailesine sarılmasına, bir çocuğun yeniden gülümsemesine vesile olacaklar inşallah. KARAKURT'lar, 17 bölgede 459 gönüllüyle Türkiye'nin dört bir yanında umudun ve cesaretin simgesi olacak." - ANKARA