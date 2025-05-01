KARAKURT: 459 Gönüllüyle Afet Yönetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

KARAKURT: 459 Gönüllüyle Afet Yönetimi

KARAKURT: 459 Gönüllüyle Afet Yönetimi

Karayolları'ndan 459 kişilik KARAKURT arama-kurtarma ekibi, afet anlarında hızlı müdahale için kuruldu.

01.05.2025 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde 459 kişinin görev yapacağı KARAKURT adlı arama ve kurtarma ekibi oluşturuldu.

Hafif seviye kentsel arama ve kurtarma ekibi "KARAKURT"un tanıtım ve araç dağıtım töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, muhtemel afetlerde milletin yanında olmak, enkaz altında bir cana daha ulaşmak için Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde "KARAKURT" ekiplerini kurduklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, "Özellikle asrın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş depremleri ve 23 Nisan'da yaşanan İstanbul depremi bizlere bir gerçeği milletimiz nazarında bir kez daha hatırlattı. Hamdolsun bu son depremde bir can kaybı yaşamadık. Bakanlığımız sorumluluğundaki karayollarımız, havalimanlarımız, tren ve metrolarımızda, deniz yapılarımızda çok şükür herhangi bir sıkıntı olmadı. 23 Nisan'da ulaşım altyapımız depreme hazır olduğunu kanıtladı" ifadelerini kullandı.

"17 bölge müdürlüğünde her biri 27 gönüllü kahramandan oluşan toplam 459 kişilik bir kurtarma ordusu"

Muhtemel afetlerde milletin yanında olmak, enkaz altında bir cana daha ulaşmak, bir sevenin, bir ailenin umudunu yeniden yeşertmek için "KARAKURT" ekiplerini kurduklarını belirten Bakan Uraloğlu, "KARAKURT'lar aslında bir ekipten ziyade Karayollarının 17 bölge müdürlüğünde her biri 27 gönüllü kahramandan oluşan toplam 459 kişilik bir kurtarma ordusudur. Ekiplerimizin her biri asgari olarak 18'i asil, 9'u yedek olmak üzere toplam 27 kişiden oluşuyor. Her biri, afet anında afetzedelerin aranması ve kurtarılması için özel olarak eğitilmiş, donatılmış ve akredite edilmiş birer umut neferidir" dedi.

Bu ekiplerin afetlerin ilk anlarında zamanla yarışarak bir hayat kurtarmanın ne kadar kıymetli olduğunu bilen gönüllülerden oluştuğunu sözlerine ekleyen Uraloğlu, "KARAKURT'lar, Karayolları'nın 75 yıllık saha deneyimini, disiplinini ve millet sevgisini afet yönetimine taşıyan bir köprüdür. Bu ekipler, olağan zamanlarda da durmaksızın çalışacak. Eğitimlerle, tatbikatlarla ve AFAD ile iş birliği içinde her an hazır olacaklar" diye konuştu.

Kırıcı, kesici aletlerden jeneratörlere, özel tasarlanmış konteyner depolardan kişisel donanımlara kadar tüm ekipmanların KARAKURT'ların hızını ve etkinliğini artırmak için titizlikle hazırlandığını söyleyen Bakan Uraloğlu, bugün törende dağıtılan araçların da bu kahramanların afet bölgelerine bir an önce ulaşmasını sağlayacağını ve onların cesaretine arkadaşlık edeceğini ifade etti. KARAKURT ekiplerinin Karayolları'nın alın teriyle yoğrulmuş bir vefa öyküsü olduğunu anlatan Bakan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"KARAKURT'lar, milletimizin en zor anlarında 'Devletimiz burada, yanımızda' dedirtmek için var. Elbette her zaman dua ediyoruz ki yüce Rabbimiz afetlerle ülkemizi sınamasın, vatanımızı esirgesin ama muhtemel bir afette ekiplerimiz bir annenin evladına kavuşmasına, bir babanın ailesine sarılmasına, bir çocuğun yeniden gülümsemesine vesile olacaklar inşallah. KARAKURT'lar, 17 bölgede 459 gönüllüyle Türkiye'nin dört bir yanında umudun ve cesaretin simgesi olacak." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Politika, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika KARAKURT: 459 Gönüllüyle Afet Yönetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
UTTS uygulamasında süre uzatıldı UTTS uygulamasında süre uzatıldı
Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış! En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı 1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
Yok artık Ronaldo Takımı elendi, kendisiyle tartıştı Yok artık Ronaldo! Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
Torreira, Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Yeni sevgilisi ile görüntülendi Torreira, Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi ile görüntülendi
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar

00:07
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası
"Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
23:51
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama
CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
21:27
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
20:02
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
18:46
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
10:43
İstanbul’da 1 Mayıs gerginliği Polis müdahale edince arbede yaşandı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
10:38
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası Soruşturma başlatıldı
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı
10:27
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
09:56
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
09:51
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı Ekmek 6 TL’ye düştü
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı! Ekmek 6 TL'ye düştü
09:48
Balıkesir’de 15 mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de 15 mahalle karantinaya alındı
09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
09:31
İnci Taneleri finali iptal edildi Yılmaz Erdoğan ikna edildi
İnci Taneleri finali iptal edildi! Yılmaz Erdoğan ikna edildi
09:23
Napoli’den Osimhen için 10 milyon euro indirim
Napoli'den Osimhen için 10 milyon euro indirim
09:15
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 05:17:18. #7.11#
SON DAKİKA: KARAKURT: 459 Gönüllüyle Afet Yönetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.