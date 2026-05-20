Finansal okuryazarlık günü için çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Finansal okuryazarlık günü için çağrı

20.05.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü'nün yalnızca sembolik bir tarih olmadığını, aileden okula, sivil topluma kadar yaygın ve kalıcı çalışmalar için bir çağrı olduğunu belirtti.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü'nü kutlayarak, bugünün sembolik bir tarih olarak görülmemesi, aileden okula, iş hayatından dijital mecralara, yerel yönetimlerden sivil topluma kadar uzanan kalıcı çalışmalar için güçlü bir çağrı olarak düşünülmesi gerektiğini bildirdi.

Karamık, TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesindeki Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu üyesi milletvekilleriyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Finansal okuryazarlığın okulda, ailede ve sosyal hayatta yaşa uygun örneklerle desteklenmesinin daha bilinçli nesillerin yetişmesine büyük katkı sunacağını söyleyen Karamık, finansal okuryazarlığın kadınlar açısından ayrı bir anlam taşıdığını anlattı.

Gençler için finansal okuryazarlığın güçlü bir koruma alanı olduğunu dile getiren Karamık, "Dijital mecralarda çok hızlı karar almaya yönlendirilen gençlerimiz, doğru bilgiye ulaşamazsa kolay kazanç vaatleriyle karşı karşıya kalabiliyor. Gençlerimizin yatırım yapmadan önce kaynağı sorgulaması, risk ile vaat arasındaki farkı görebilmesi, finansal kararlarında aceleci davranmaması büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Karamık, alt komisyon olarak çalışmaları bu anlayışla toplumun her kesimine ulaşmaya çalışarak sürdürdüklerini belirtti.

22 Mayıs'ın Finansal Okuryazarlık Günü ilan edilmesinin önemine vurgu yapan Karamık, şöyle konuştu:

"22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü, takvimde yer alan sembolik bir tarih olarak görülmemelidir. Aileden okula, iş hayatından dijital mecralara, yerel yönetimlerden sivil topluma kadar uzanan kalıcı çalışmalar için güçlü bir çağrı olarak düşünülmelidir. Bu süreçte medyamıza da önemli bir sorumluluk düşmektedir. Finansal okuryazarlığın toplumda yaygınlaşması, doğru bilginin daha geniş kitlelere ulaşmasıyla mümkündür."

Hedeflerinin vatandaşın kendi parasını, emeğini ve riskini daha doğru okuyabilmesi olduğunu anlatan Karamık, şöyle devam etti:

"Finansal okuryazarlık, parayı büyütme hırsı değildir. Emeği koruma bilgisidir. Aile huzurunu, piyasa güvenini ve ekonomik dayanıklılığı destekleyen sade ama güçlü bir hayat becerisidir. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü'nü kutluyor, finansal okuryazarlığın ülkemizde daha bilinçli, daha güvenli ve daha sağlam bir ekonomik kültürün gelişmesine katkı sunmasını diliyorum."

Karamık, Sermaye Piyasası Kurulu ile birlikte 22 Mayıs'ta Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bir etkinlik düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika Finansal okuryazarlık günü için çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz
Aziz Yıldırım’ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı
Türkiye’den Yunanistan’a ’Pontus’ tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin
Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün’ü kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti

13:58
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 14:07:26. #7.12#
SON DAKİKA: Finansal okuryazarlık günü için çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.