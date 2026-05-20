Finansal okuryazarlık günü için çağrı

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü'nü kutlayarak, bugünün sembolik bir tarih olarak görülmemesi, aileden okula, iş hayatından dijital mecralara, yerel yönetimlerden sivil topluma kadar uzanan kalıcı çalışmalar için güçlü bir çağrı olarak düşünülmesi gerektiğini bildirdi.

Karamık, TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesindeki Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu üyesi milletvekilleriyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Finansal okuryazarlığın okulda, ailede ve sosyal hayatta yaşa uygun örneklerle desteklenmesinin daha bilinçli nesillerin yetişmesine büyük katkı sunacağını söyleyen Karamık, finansal okuryazarlığın kadınlar açısından ayrı bir anlam taşıdığını anlattı.

Gençler için finansal okuryazarlığın güçlü bir koruma alanı olduğunu dile getiren Karamık, "Dijital mecralarda çok hızlı karar almaya yönlendirilen gençlerimiz, doğru bilgiye ulaşamazsa kolay kazanç vaatleriyle karşı karşıya kalabiliyor. Gençlerimizin yatırım yapmadan önce kaynağı sorgulaması, risk ile vaat arasındaki farkı görebilmesi, finansal kararlarında aceleci davranmaması büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Karamık, alt komisyon olarak çalışmaları bu anlayışla toplumun her kesimine ulaşmaya çalışarak sürdürdüklerini belirtti.

22 Mayıs'ın Finansal Okuryazarlık Günü ilan edilmesinin önemine vurgu yapan Karamık, şöyle konuştu:

"22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü, takvimde yer alan sembolik bir tarih olarak görülmemelidir. Aileden okula, iş hayatından dijital mecralara, yerel yönetimlerden sivil topluma kadar uzanan kalıcı çalışmalar için güçlü bir çağrı olarak düşünülmelidir. Bu süreçte medyamıza da önemli bir sorumluluk düşmektedir. Finansal okuryazarlığın toplumda yaygınlaşması, doğru bilginin daha geniş kitlelere ulaşmasıyla mümkündür."

Hedeflerinin vatandaşın kendi parasını, emeğini ve riskini daha doğru okuyabilmesi olduğunu anlatan Karamık, şöyle devam etti:

"Finansal okuryazarlık, parayı büyütme hırsı değildir. Emeği koruma bilgisidir. Aile huzurunu, piyasa güvenini ve ekonomik dayanıklılığı destekleyen sade ama güçlü bir hayat becerisidir. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü'nü kutluyor, finansal okuryazarlığın ülkemizde daha bilinçli, daha güvenli ve daha sağlam bir ekonomik kültürün gelişmesine katkı sunmasını diliyorum."

Karamık, Sermaye Piyasası Kurulu ile birlikte 22 Mayıs'ta Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bir etkinlik düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.