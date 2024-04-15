Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İlçeye Hizmet Etmeye Devam Edecek

Politika

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 5 yıldır olduğu gibi önümüzdeki 5 yılda da aynı gayretle, heyecanla ve daha büyük çabayla ilçeye hizmet edeceklerini söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ramazan Bayramı tatili dönüşü ilk mesai gününde belediye personeliyle bayramlaştı. Belediye başkan yardımcıları ile birim müdürlerinin de katıldığı belediye personeli bayramlaşma programlarının ilki, Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesislerinde yapıldı. Tesislerde görevli personelle bayramlaşan Başkan Hasan Kılca, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tesislerinin ardından Karatay Belediyesi hizmet binasında görevli personeliyle de bayramlaştı.

"Şimdi yeni bir başarı hikayesi yazma vakti"

Bayram tatili boyunca belediye hizmetlerinin vatandaşa eksiksiz ve kaliteli bir şekilde ulaşmasında emek sarf eden mesai arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Hasan Kılca, "Geçmiş Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim bizlere huzur, barış ve mutluluk içerisinde daha nice bayramlar nasip etsin inşallah. Bayram sürecince tüm saha ekiplerimiz, belediyecilik hizmetlerini aksatmadan yerine getirdi. Hepinizden Allah razı olsun. 31 Mart Yerel Seçimlerini de geride bıraktık ve artık yeni bir süreç başlıyor. Kolları yeniden sıvayarak daha yoğun bir hizmet temposuna başlıyoruz. 5 yıllık görev süremiz boyunca hep birlikte çok önemli ve başarılı yatırımları hemşehrilerimizle buluşturduk. Bin 200 kilometre yol çalışması, 3 bin metrekare parke imalatı yaptık. Asfalt plentimizi yeniledik, sıfır atık çalışmalarımızda ciddi mesafeler kat ettik. Araç filomuzu güçlendirdik, Park ve Bahçeler ile Tatlıcak Tesislerimizin binalarını yeniledik, ilçemiz genelinde 1 milyon metrekarenin üzerinde bir alanda 119 park yaptık. Siz çalışma arkadaşlarımız da bu süreçte önemli roller üstlendiniz. Hepinizin önemli gayretleri oldu ve bunda sizlerin çok büyük payı var. Şimdi artık yeni bir başarı hikayesi yazmanın vaktidir. 5 yıldır olduğu gibi önümüzdeki 5 yılda da aynı gayret, heyecan ve çabayla ilçemize hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA