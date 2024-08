Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Halk Günü\'nde vatandaşlarla buluşuyor

Politika

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Karatay Halk Günü"nde vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Karatay Halk Günü"nde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Karatay Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmada Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri; vatandaşların talep ve görüşlerini tek tek dinledi. Kendilerine iletilen taleplerin çözümü için ilgili birim müdürlüklerine talimatlar verilirken, taleplerin kısa sürede çözüme kavuşması için çaba sarf etti.

"Şehri insanın aynası olarak görüyoruz"

Vatandaşlarla doğrudan yapılan görüşmelerin, sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşması çerçevede verimli olduğunu söyleyen Başkan Kılca, şeffaf belediyecilik anlayışının bir gereği olarak belediyenin kapılarının vatandaşlara her zaman açık olduğunu söyledi. Başkan Kılca, "Hacı Bayram Veli'nin, 'Sen bir şehri inşa edersin, o şehir de seni inşa eder' dediği gibi, şehri insanın aynası olarak gördük. İnşa ettiğimiz şehirler taşıdıkları ruhla, kimlikle olduğu gibi bizi yansıtırlar. Bizler gönüllerimizdeki güzellikleri, iyilikleri bu aziz beldenin taşında toprağında, her köşesinde yaşatmakla yükümlüyüz. Bu çerçevede de birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun üst seviyede olduğu ilçemizi vatandaşlarımızla birlikte yönetiyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve mutluluğu için çalışıyoruz. Karatay Halk Günleri'nde 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin talep ve isteklerini bire bir dinleyerek, sorunlara hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Belediyemizle ilgili sorunların çözüme kavuşması için gerekli talimatları veriyoruz, bununla birlikte farklı kamu ve kurumlara yönelik talepleri de not alarak ilgili yerlere iletiyoruz. İlçemizin ve hemşehrilerimizin vatandaşlarımızın çözüm bekleyen sorunlarını şartsız ve önyargısız bir yaklaşım içerisinde çözmeye gayret gösteriyoruz. İhtiyaç sahibi her vatandaşımızın istek ve taleplerini üzerimize düşen sorumluluk ve imkanlar ölçüsünde çözüme kavuşturduk, bundan sonra da kavuşturmaya devam edeceğiz. Tüm çabamız; hemşerilerimizin derdine derman olabilmek. Bu makamlar hizmet makamı. Hemşerilerimizin hizmetkarı olarak bizler de bugüne kadar bu anlayışla hizmet etmenin gayretinde olduk. İnşallah bu anlayışla hizmet etmeye de devam edeceğiz" dedi. - KONYA