Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum

23.03.2026 18:29
Sarıyer'de bulunduğu binanın 1'ncı katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse'nin evinde polis ekipleri not buldu. Köse'nin el yazısıyla yazılmış notta, "ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın yazdığı" öğrenildi. Erol Köse'nin düşerek mi hayatını kaybettiği yoksa intihar mı ettiği soruşturmanın sonunda kesinleşecek.

Sarıyer'de yapımcı Erol Köse (61), bulunduğu binanın 16'ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Köse'nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Köse'nin evinde el yazısıyla yazılmış 'ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın' notu bulunduğu öğrenildi.

EROL KÖSE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, saat 15.00 sıralarında Maslak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 katlı binanın önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bulunan ve Köse'nin arkadaşı olduğu öğrenilen Mevlüt Y. (64) ile görüşen polis ekipleri, Mevlüt Y.'nin, Köse ile birlikte yaşadıklarını öğrendi.

YAKLAŞIK 3 AYDIR EVDEN ÇIKMAMIŞ

Polis ekipleri tarafından ilk ifadesi alınan Mevlüt Y. ifadesinde, Köse'nin psikolojik rahatsızlıkları ile kalp hastalığı bulunduğunu, yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığını ve kendisinin zaman zaman bakımına yardımcı olduğunu belirtti. Mevlüt Y., binanın lobisine indiği sırada Köse'nin evde yalnız olduğunu, geri döndüğünde arkadaşını aşağıda yerde gördüğünü ifade etti. Köse'nin, binanın 16'ncı katındaki kiralık ofis olarak kullanılan bölümde bulunduğu sırada düşmüş olabileceği değerlendirildi. Köse'nin ölümüne ilişkin incelemeler sürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybetmesine ilişkin olayla ilgili olarak cumhuriyet başsavcılığımızca re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, yapılacak tahkikat ve otopsi işlemleri sonucunda ayrıntılı olarak bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

"OLANLARA İNANMAK İSTEMİYORUM"

Erol Köse'nin arkadaşı İlker Koç, "Sağlıklı bir bilgi verebilmek için kesin kaynaklara ulaşmak lazım. Biz de savcılık kararını ve ne olduğunu bekliyoruz. Çok moralimiz bozuk, üzgünüm. Komşuluğumuz vardı, olayı site içerisinde duydum. Hemen geldim, olanlara inanmak istemiyorum. Çünkü biz aynı masada 3 yıl iş arkadaşlığı yaptık, ilişkimiz çok iyiydi. Abi kardeşliğimiz devam etti Erol abiyle. Şu an gerçekten kelimelerin bittiği yerdeyim" dedi.

'1 HAFTA ÖNCE ESERLERİNİN HAKKINI KIZINA DEVRETMİŞ'

Şarkıcı Yaşar İpek, "Şoktayım, keşke kabus olsa diyorum. Erol abi benim 6 yaşımdan beri tanıdığım biri. Evimizin içinden biriydi, yaklaşık birkaç yıldır aynı sitede oturuyoruz. Daha önce sohbet ettik 'Yeni şeyler yapıyorum inşallah uğra bir gün' dedi. Erol abi derdinden, sıkıntısından kendini atacak bir insan değil. Biri atmaya gitse buna müsaade edebilecek bir insanda değil. Yalnız yaşıyormuş, ne diyeceğimi bilemiyorum şoktayım gerçekten. Kızı bildiğim kadarıyla yurt dışında okuyor. Az evvel bir arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla 1 hafta önce MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu)'den eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş. Durup dururken 1 hafta önce öyle bir şey yapmış. Şirketinden, eserlerinden olan bütün haklarını ve kazançlarını kızına devretmiş" şeklinde konuştu.

EL YAZISIYLA NOT BIRAKMIŞ: ALS HASTALIĞIMDAN DOLAYI MECBURDUM

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Erol Köse'nin evinde el yazısıyla yazılmış not buldu. Notta 'ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın' yazdığı öğrenildi.

EROL KÖSE KİMDİR?

21 Eylül 1965 yılında Elazığ'da doğan Erol Köse, Türkiye'nin en tanınmış yapımcı ve eski şarkıcılarından biri. Müzik hayatına "Komedi Dans Üçlüsü" adlı grupla başlamış, sahne performansları ve albüm çalışmalarıyla adını duyurmuş olan Köse, Deniz Arcak'ın kendisi için albüm yapma teklifiyle yapımcılık kariyerine başladı.

Asker emeklisi Abdülkadir ile Zülfi'nin çocuğu olan Köse, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken müzik sektörüne girmişti. 2000'li yıllarda yapımcılık kariyerini pekiştirerek Tarkan, Gülşen ve Sertab Erener gibi dönemin en popüler sanatçılarıyla projelerde yer alan Köse, pek çok sanatçının ekibinde yer aldı.

CEM UZAN MİLLETVEKİLİ ADAYI YAPMIŞTI

Çalıştığı kişilerin ünlü olmasıyla Yeşim Salkım, eşi Hakan Uzan ile Köse'yi tanıştırdı. İkilinin anlaşmasıyla Köse, Uzan'ın müzik şirketinin ortağı oldu. Yüzde 51 pay sahibi olan Köse, Rumeli konserlerini yapmaya başladı. Bu ortaklık sürecinde de Köse, Cem Uzan ile tanıştı. Cem Uzan, Köse'ye Genç Parti milletvekilliği adaylığı önerdi. Fakat seçimler sonrası partinin yeterli oy sayısı alamamasıyla Köse, milletvekili olamadı.

İKİ KERE VURULDU

Erol Köse, ayrıca bir kere topuğundan bir kere de bacağından olmak üzere iki kere vuruldu. Vurulmasıyla ilgili 2011 yılında konuşan Köse, "Kimseye boyun eğmem bu vurulma olayından önce de mafyaya haraç vermediğim için vuruldum" sözlerini kullandı. İki kez evlenen Erol Köse'nin ilk evliliğinden Dijan Nazlan isminde bir kızı bulunmaktadır.

Kaynak: DHA

  servet esen servet esen:
    Allah rahmet eylesin not olarak bakıldığında intihar gözüküyor 3 0 Yanıtla
’’İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde fosfor bombası kullandı’’ iddiası ''İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı'' iddiası
Barış Alper Yılmaz’ın talipleri artıyor Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor
Bağdat Havalimanı’na saldırı: 5 yaralı Bağdat Havalimanı'na saldırı: 5 yaralı
Ertan Torunoğulları’ndan transfer çıkarması O maçta görüntülendi Ertan Torunoğulları'ndan transfer çıkarması! O maçta görüntülendi
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas temsilcileri ile görüştü MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas temsilcileri ile görüştü
Beşiktaş’a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Siirt’te iki grup arasında kavga 1’i ağır 3 yaralı Siirt'te iki grup arasında kavga! 1'i ağır 3 yaralı
Borussia Dortmund’da 24 yıllık birliktelik sona erdi Borussia Dortmund'da 24 yıllık birliktelik sona erdi
Bomba iddia Victor Osimhen Türkiye’nin köklü kulübünü satın alıyor Bomba iddia! Victor Osimhen Türkiye'nin köklü kulübünü satın alıyor
Bahis cezası alan 44 yaşındaki futbolcu Murat Uluç’a kulüpte yeni görev Bahis cezası alan 44 yaşındaki futbolcu Murat Uluç'a kulüpte yeni görev
Katar’daki ASELSAN teknisyenlerinin şehadet haberleri ailelerine verildi Katar'daki ASELSAN teknisyenlerinin şehadet haberleri ailelerine verildi
3 şut çeken rakiplerine kaybetti Osman Özköylü’nün isyanı öyle böyle değil 3 şut çeken rakiplerine kaybetti! Osman Özköylü'nün isyanı öyle böyle değil
Küba: ABD saldırısına karşı askeri hazırlık yapıyoruz Küba: ABD saldırısına karşı askeri hazırlık yapıyoruz
ABD’den Hark Adası’na çıkarma hazırlığı ’Asker sevkiyatına hız verildi’ iddiası ABD'den Hark Adası'na çıkarma hazırlığı! 'Asker sevkiyatına hız verildi' iddiası
Ersin Destanoğlu’nun Beşiktaş ile sözleşme yenilemek için bir şartı var Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile sözleşme yenilemek için bir şartı var
Leroy Sane ülkesinde kriz çıkardı Leroy Sane ülkesinde kriz çıkardı
Kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde silahla yaralandı Kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde silahla yaralandı
Nefes kesen Madrid derbisi: 5 gol, 1 kırmızı kart Nefes kesen Madrid derbisi: 5 gol, 1 kırmızı kart
İran füzeleri Demir Kubbe’yi yine deldi İran füzeleri Demir Kubbe'yi yine deldi!
İsrail ordusu zorda Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar İsrail ordusu zorda! Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
LGS başvuruları başladı LGS başvuruları başladı

19:15
LGS başvuruları başladı
LGS başvuruları başladı
17:58
Milli Takım kampına damga vuran ziyaret
Milli Takım kampına damga vuran ziyaret
17:55
Atilla Taş’tan Erol Köse’ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun
Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun
17:44
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
17:39
Ne oldu sana Muslera Son hali çok şaşırttı
Ne oldu sana Muslera? Son hali çok şaşırttı
17:30
N’Golo Kante yine kendine hayran bıraktı
N'Golo Kante yine kendine hayran bıraktı
17:24
Belediye ile 999 yıllık anlaşma imzaladılar 3025 yılına kadar onların
Belediye ile 999 yıllık anlaşma imzaladılar! 3025 yılına kadar onların
17:15
Altın fiyatı düştü, Kuyumcukent’te gram altın tükendi
Altın fiyatı düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
17:00
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz
Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
16:54
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düştüğü yer 3 aydır evden çıkmıyormuş
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü yer! 3 aydır evden çıkmıyormuş
16:41
Fenerbahçe’de olay yaratan görüntü: Maç öncesi sigara içti
Fenerbahçe'de olay yaratan görüntü: Maç öncesi sigara içti
16:30
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş
16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
15:12
Trump’ın ’’Müzakare’’ paylaşımı sonrası İsrail’den İran’a yeni saldırı
Trump'ın ''Müzakare'' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
14:57
Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt
Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
14:14
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
14:10
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
11:21
Denize sıfır stadyum Milli maçla açılacak
Denize sıfır stadyum! Milli maçla açılacak
