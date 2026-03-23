Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun

Ünlü yapımcı Erol Köse, (61) hayatını kaybetti. Sarıyer Maslak'ta bulunan Ağaoğlu 1453 Konutları'nda meydana gelen olayda, 16'ncı kattan düştüğü belirtilen Köse, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın intihar mı yoksa kaza sonucu mu gerçekleştiği yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

ATİLLA TAŞ'TAN AĞIR SÖZLER

Erol Köse'nin ölümünün ardından sanat dünyasından paylaşımlar da peş peşe geldi. Paylaşım yapan isimlerden biri de Atilla Taş oldu. Köse'ye yönelik sert ifadeler kullanan Atilla Taş şu satırlara yer verdi: "Ardımdan bir ton iftira attın. Milyonlarca liramı çaldın. Elindeki sözleşmemle beni yıllarca çalıştırmadın. İşimden ekmeğimden ettin, (bir çok sanatçı arkadaşlarım da dahil) hem de sana baba diye güvenmiş adamı...

"SEDA SAYAN'A P..NOCU YAKIŞTIRMASI YAPTIN"

Seda Sayan'a p..nocu yakıştırması yaptın, ekmeğini yediğin insanların kuyusunu kazdın, yüzlerce sanatçıya attığın iftiraları saymıyorum bile... Taciz ettiğin sanatçı kadınlar başka hikaye...

"ATEŞİN BOL OLSUN EROL KÖSE"

Hep sustum yuttum... Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun Erol Köse..."

İşte Atilla Taş'ın o paylaşımı;