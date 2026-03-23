Ünlü yapımcı Erol Köse, (61) hayatını kaybetti. Sarıyer Maslak'ta bulunan Ağaoğlu 1453 Konutları'nda meydana gelen olayda, 16'ncı kattan düştüğü belirtilen Köse, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın intihar mı yoksa kaza sonucu mu gerçekleştiği yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.
Erol Köse'nin ölümünün ardından sanat dünyasından paylaşımlar da peş peşe geldi. Paylaşım yapan isimlerden biri de Atilla Taş oldu. Köse'ye yönelik sert ifadeler kullanan Atilla Taş şu satırlara yer verdi: "Ardımdan bir ton iftira attın. Milyonlarca liramı çaldın. Elindeki sözleşmemle beni yıllarca çalıştırmadın. İşimden ekmeğimden ettin, (bir çok sanatçı arkadaşlarım da dahil) hem de sana baba diye güvenmiş adamı...
Seda Sayan'a p..nocu yakıştırması yaptın, ekmeğini yediğin insanların kuyusunu kazdın, yüzlerce sanatçıya attığın iftiraları saymıyorum bile... Taciz ettiğin sanatçı kadınlar başka hikaye...
Hep sustum yuttum... Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun Erol Köse..."
Son Dakika › Magazin › Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun - Son Dakika
