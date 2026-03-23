Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun

23.03.2026 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü yapımcı Erol Köse 16'ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Atilla Taş, "Ardımdan bir ton iftira attın. Milyonlarca liramı çaldın. Hep sustum yuttum... Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun Erol Köse" ifadelerine yer verdi.

Ünlü yapımcı Erol Köse, (61) hayatını kaybetti. Sarıyer Maslak'ta bulunan Ağaoğlu 1453 Konutları'nda meydana gelen olayda, 16'ncı kattan düştüğü belirtilen Köse, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın intihar mı yoksa kaza sonucu mu gerçekleştiği yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

ATİLLA TAŞ'TAN AĞIR SÖZLER

Erol Köse'nin ölümünün ardından sanat dünyasından paylaşımlar da peş peşe geldi. Paylaşım yapan isimlerden biri de Atilla Taş oldu. Köse'ye yönelik sert ifadeler kullanan Atilla Taş şu satırlara yer verdi: "Ardımdan bir ton iftira attın. Milyonlarca liramı çaldın. Elindeki sözleşmemle beni yıllarca çalıştırmadın. İşimden ekmeğimden ettin, (bir çok sanatçı arkadaşlarım da dahil) hem de sana baba diye güvenmiş adamı...

"SEDA SAYAN'A P..NOCU YAKIŞTIRMASI YAPTIN"

Seda Sayan'a p..nocu yakıştırması yaptın, ekmeğini yediğin insanların kuyusunu kazdın, yüzlerce sanatçıya attığın iftiraları saymıyorum bile... Taciz ettiğin sanatçı kadınlar başka hikaye...

Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun

"ATEŞİN BOL OLSUN EROL KÖSE"

Hep sustum yuttum... Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun Erol Köse..."

İşte Atilla Taş'ın o paylaşımı;

Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun

Son Dakika Magazin Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sevinç Ak Sevinç Ak:
    Şimdi birileri çıkıp ölmüş adamın ardından konuşmak yakışmaz der. Hayattayken de konuşdun. Helal etmemek en büyük hakkin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 18:12:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.