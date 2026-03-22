La Liga'da çılgın maç! 3-0'dan tarihi geri dönüş

22.03.2026 21:18
İspanya La Liga 29. hafta maçında Deportivo Alaves, 3-0 geriye düştüğü maçta Celta Vigo'yu 4-3'lük skorla mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Celta Vigo ile Deportivo Alaves karşı karşıya geldi. Estadio de Balaido'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Deportivo Alaves, 4-3'lük skorla kazanmayı başardı.

CELTA VIGO İLK YARIDA 3-0 ÖNE GEÇTİ

Ev sahibi ekibi Celta Vigo, 19 ve 37. dakikada Ferran Jutlga, 27. dakikada Hugo Alvarez'in golleriyle 3-0 öne geçti.

ALAVES'TEN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Alaves'e geri dönüşün fitilini 45+3'te Martinez yaktı ve devre 3-1 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Alaves, 50. dakikada Angel Perez, 74. dakikada Martinez ve 78. dakikada Abderrahmane Rebbach'in golleriyle 4-3 öne geçerek maçı kazandı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Alaves, puanını 31'e yükseltirken, Celta Viigo ise 41 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Celta Vigo, Valencia'ya konuk olacak. Alaves ise kendi sahasında Osasuna'yı konuk edecek.

Deportivo Alaves, RC Celta de Vigo, İspanya, La Liga, Futbol, Vigo, Spor, Son Dakika

