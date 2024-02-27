Karatay Belediye Başkanı ve AK Parti İlçe Başkanı Mahalle ve Esnaf Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, ilçe teşkilat mensuplarıyla birlikte mahalle ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Karatay İlçe Teşkilat Üyeleri ve Meclis Üyeleri ile birlikte Akabe ve Fetih Mahalleleri ile Kömürcüler Sanayi Sitesi'nde vatandaşlarla buluştu. Başkan Hasan Kılca ile İlçe Başkanı Mehmet Genç; Akabe ve Fetih Mahalle ziyaretlerinin ardından Kömürcüler Sanayi Sitesi'ndeki esnafları tek tek ziyaret etti. Söz konusu ziyaretlerde taleplerin değerlendirilip hayata geçmesi için de görüş alışverişinde bulundu.
"Karatayımız için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz"
Karatay'a hizmet etmekten gurur duyduklarını söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; göreve geldikleri günden bu yana katılımcı belediyeciliği önemsediklerine dikkat çekti. Başkan Kılca, "Akabe ve Fetih Mahallelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Mahalle ziyaretlerimizin ardından da Kömürcüler Sanayi Sitesi'nde esnaflarımızla bir araya geldik. Bizler 5 yıl boyunca yalnızca Karatay'ımızla ilgilendik. Tüm odağımıza işimizi aldık. Hizmet ve eser siyaseti yapıyor, ortaya koyduğumuz projelerle Karatay'ımızı ilmek ilmek işliyoruz. İnşallah hemşerilerimizden alacağımız güçlü destek ile yeni dönemde de ilçemiz ve şehrimiz için durmadan yorulmadan çalışmaya, eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.
AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de 31 Mart Yerel Seçimleri'nin önemine değindi. Hizmet belediyeciliğinin en güzel örneklerini AK Parti'nin ortaya koyduğunu ifade eden Mehmet Genç, "AK Parti belediyeleri hizmet siyaseti yapıyor. Karatay Belediye Başkanımız da göreve geldiği andan itibaren önemli eserleri ilçemize kazandırdı. Bu başarı yeniden devam edecek. Her seçim rekorlara adını yazdıran Karatay, bu seçimde de yine rekor kıracaktır. Hemşerilerimizin destek ve katkılarıyla bunu başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu. - KONYA
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