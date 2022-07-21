Karatay Belediyesi ve NEÜ Geliştirme Vakfı işbirliği yapacak

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde sosyal, kültürel, tarihi, eğitim ve sağlık gibi daha birçok alanda hayata geçirdiği projelerde kamu kurum ile kuruluşla hareket eden Karatay Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı (NEVA) ile de işbirliği yapma kararı aldı.

Protokolün imzalanması öncesinde yaptığı konuşmada belediye olarak bugüne kadar hayata geçirdikleri tüm proje ile hizmetlerin bilimsel yönünün de kuvvetli olabilmesi için büyük çaba gösterdiklerini ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu bağlamda üniversitelerin desteğini çok önemsediklerini söyledi. Konya'nın tüm üniversiteleriyle işbirliği protokollerinin olduğunun altını çizen Başkan Kılca, "Bu konuda en güçlü ve büyük destekçimiz Necmettin Erbakan Üniversitemizdir. Üniversitemizle yaptığımız işbirliği sayesinde pek çok proje hayata geçirdik. Bu vesileyle bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Cem Zorlu'ya teşekkür ediyorum. Yine üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Necmettin Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı (NEVA) ile de işbirliği protokolü imzalıyoruz. Karatay Belediyesi olarak bu işbirliğini önemsiyoruz ve böyle kıymetli bir projenin içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin yanı sıra yurt dışından da Konyamıza okumaya gelen öğrenci kardeşlerimizin yanında olmak ve onlara destek olma kararı aldık, bundan sonra da üniversitemizin, vakfımızın ve öğrenci kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İşbirliği neticesinde müthiş bir enerji ve sinerji ortaya çıkıyor"

NEVA Başkanı Prof. Dr. Cem Zorlu da Karatay Belediyesi'nin Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne en çok destek veren kurumların başında geldiğine vurgu yaparak, bu desteklerinden dolayı Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti. Necmettin Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nın yeni bir oluşum olduğunu ve vakfın temel amacını akademisyenler ile öğrencilerin her alanda desteklenmesi olarak özetleyen Prof. Dr. Cem Zorlu, şunları aktardı "Bunun oluşabilmesi için toplumun tüm kesimlerinden destek gerekiyor. Konya belediyeleri bu konuda örnek ve model konumundadırlar. Özellikle Karatay Belediyemiz bu konuda bizlere en çok destek veren belediyelerimizin başında geliyor. Belediyemizin bize verdiği desteğe karşılık bizler de bilimsel birikimimizi ve değerlerimizi belediyemizle paylaşıyoruz. Böylece de müthiş bir enerji ve sinerji ortaya çıkarak güzel işlere birlikte imza atılmış oluyor. Bu konuda bizlere her zaman destek olan Karatay Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Cem Zorlu, hazırlanan işbirliği protokol metnini imzaladı. - KONYA